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У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО

У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
Луцькі муніципали виявили чергову «точку» продажу алкоголю сумнівної якості.

Алкоголь реалізовували в одному з контейнерів на ринку Лучеськ, що на проспекті Відродження, 1, - повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

«Цього разу заборонену продукцію продавала з рук «давня знайома» працівників муніципальної варти, яка вже попадалась за аналогічні правопорушення. На цей раз порушницю чекає відповідальність згідно ч.4 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 10200 до 20400 гривень. Матеріали справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд», - йдеться у дописі.
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО


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Теги: Луцьк, алкоголь, муніципальна варта
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