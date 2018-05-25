У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО

Луцькі муніципали виявили чергову «точку» продажу алкоголю сумнівної якості.Алкоголь реалізовували в одному з контейнерів на ринку Лучеськ, що на проспекті Відродження, 1, - повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.«Цього разу заборонену продукцію продавала з рук «давня знайома» працівників муніципальної варти, яка вже попадалась за аналогічні правопорушення. На цей раз порушницю чекає відповідальність згідно ч.4 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 10200 до 20400 гривень. Матеріали справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд», - йдеться у дописі.