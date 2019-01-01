У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди





У складі збірної України були волиняни та люди, причетні до волинського футболу – Артем Федецький, Мирон Маркевич, Анатолій Дем`яненко/b>, - повідомляє Футбол24.



Також у жовтих футболках на поле вийшли, зокрема, Віталій Рева, Руслан Ротань, Юрій Максимов, Микола Іщенко та Володимир Єзерський.



Цікавим був той факт, що Володимир Єзерський і волинянин Артем Федецький після перерви вийшли на поле вже у складі карпатівців.



Перший тайм завершився з нульовим рахунком. У другому жвавості діям "зелено-білих" додав саме наш земляк Артем Федецький. Колишній капітан "левів" регулярно загострював ситуацію біля воріт Віталія Реви, але захисники та голкіпер нейтралізували всі спроби карпатівця. На протилежному кінці поля виділявся Мирон Маркевич, кожна вдала якого зривала овацію вболівальників.



Єдиний гол у матчі забив у власні ворота Андрій Донець, який невдало віддав пас назад на Віталія Реву. Хоча м'яч котився аж з центру поля, голкіпер все ж не встиг до нього – курйозний автогол за 2 хвилини до завершення матчу, який дуже потішив присутніх вболівальників.



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