Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
Сьогодні, 03:36
В українському офісі Google назвали найулюбленіші місця відпочинку українців.
В офісі проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами «відпочинок в ... / відпочинок в ...» за останні 3 місяці, - повідомляє Соцпортал.
Найпопулярнішим напрямком для відпочинку залишається Туреччина, на другому місці - Єгипет, на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першу десятку додалося два нових напрямки: Чорногорія і Іспанія.
В цілому десятка популярних напрямків виглядає так:
Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія
Українські курорти також користуються популярністю за даними запитів в Google.
Найчастіше варіанти відпочинку українці шукають в Карпатах і Одесі, а також:
Бердянськ
Карпати
Одеса
Кирилівка
Затока
Генічеськ
Лазурне
Крим
Залізний Порт
Урзуф
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В офісі проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами «відпочинок в ... / відпочинок в ...» за останні 3 місяці, - повідомляє Соцпортал.
Найпопулярнішим напрямком для відпочинку залишається Туреччина, на другому місці - Єгипет, на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першу десятку додалося два нових напрямки: Чорногорія і Іспанія.
В цілому десятка популярних напрямків виглядає так:
Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія
Українські курорти також користуються популярністю за даними запитів в Google.
Найчастіше варіанти відпочинку українці шукають в Карпатах і Одесі, а також:
Бердянськ
Карпати
Одеса
Кирилівка
Затока
Генічеськ
Лазурне
Крим
Залізний Порт
Урзуф
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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