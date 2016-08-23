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Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку

Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
В українському офісі Google назвали найулюбленіші місця відпочинку українців.

В офісі проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами «відпочинок в ... / відпочинок в ...» за останні 3 місяці, - повідомляє Соцпортал.

Найпопулярнішим напрямком для відпочинку залишається Туреччина, на другому місці - Єгипет, на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першу десятку додалося два нових напрямки: Чорногорія і Іспанія.

В цілому десятка популярних напрямків виглядає так:
Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія

Українські курорти також користуються популярністю за даними запитів в Google.

Найчастіше варіанти відпочинку українці шукають в Карпатах і Одесі, а також:

Бердянськ
Карпати
Одеса
Кирилівка
Затока
Генічеськ
Лазурне
Крим
Залізний Порт
Урзуф

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Теги: Україна, відпочинок
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