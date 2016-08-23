Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку





В офісі проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами «відпочинок в ... / відпочинок в ...» за останні 3 місяці, - повідомляє



Найпопулярнішим напрямком для відпочинку залишається Туреччина, на другому місці - Єгипет, на третьому - Болгарія. У порівнянні з минулим роком, в першу десятку додалося два нових напрямки: Чорногорія і Іспанія.



В цілому десятка популярних напрямків виглядає так:

Туреччина

Єгипет

Болгарія

Грузія

Кіпр

Греція

Чорногорія

Хорватія

Туніс

Іспанія



Українські курорти також користуються популярністю за даними запитів в Google.



Найчастіше варіанти відпочинку українці шукають в Карпатах і Одесі, а також:



Бердянськ

Карпати

Одеса

Кирилівка

Затока

Генічеськ

Лазурне

Крим

Залізний Порт

Урзуф

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