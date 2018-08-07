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Волинські аграрії одні з найперших в Україні зібрали озимий ячмінь

Волинські аграрії одні з найперших в Україні зібрали озимий ячмінь
Станом на 15 липня в Україні майже закінчують збирати озимий ячмінь та набирає обертів збирання гороху.

Волинська область - серед тих, хто закінчив збирати озимий ячмінь - найраніше, - повідомляє сайт "Аграрії разом".

Крім Волині, зі збором ячменю швидко справилися хлібороби Черкащини. На Волині намолотили 26 тисяч тонн ячменю, а у Черкаській області зібрали 76,5 тисяч тонн.

Загалом по Україні аграрії завершують збирання цієї культури з середніми показниками 95 % до прогнозу та врожайністю 34,8 ц/га.

На Миколаївщині та Донеччині завершили збирання гороху, намолотивши 37,8 тис. т і 23,5 тис. т відповідно. Ще 2 області підходять до завершення збирання цієї культури: в Харківській та Запорізькій по 92% до прогнозу.

Надалі активно триває збирання озимої пшениці. У Миколаївській області збірали 97% до прогнозу, Херсонській – 84% , Одеській – 75%. Всього в Україні озимої пшениці зібрали 55 % з середьною врожайністю 34,2 ц/га.

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Теги: Волинь, жнива
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