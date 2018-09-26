Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року





Навчальний заклад вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 18 липня, аукціон, своєю чергою, має розпочатися 19 липня, – пишуть



Серед вимог до учасників тендеру – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Очікувана вартість робіт становить 15 433 714 гривень.



Реконструкція закладу включатиме земляні роботи, улаштування фундаментів, мурування стін, розробку монолітних ділянок, укладання перемичок, улаштування перекриття, покрівлі, підлоги, заміну вікон і дверей, внутрішнє оздоблення, монтаж підйомника, влаштування ґанку, зовнішнє оздоблення, сантехнічні роботи, проведення зовнішніх мереж, благоустрій території тощо.



Усі роботи хочуть здійснити у період із 9 серпня 2019 року до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін становитиме 10 років із моменту введення об’єкта в експлуатацію.



Відзначимо, що раніше в стінах римачівської школи розміщувався інтернат. Досі навчальний заклад не має основних зручностей для школярів, зокрема внутрішньої вбиральні.

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