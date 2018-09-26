вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року

Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року
До кінця 2020 року планують реконструювати школу у селі Римачі, що у Любомльському районі.

Навчальний заклад вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 18 липня, аукціон, своєю чергою, має розпочатися 19 липня, – пишуть Волинські Новини.

Серед вимог до учасників тендеру – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Очікувана вартість робіт становить 15 433 714 гривень.

Реконструкція закладу включатиме земляні роботи, улаштування фундаментів, мурування стін, розробку монолітних ділянок, укладання перемичок, улаштування перекриття, покрівлі, підлоги, заміну вікон і дверей, внутрішнє оздоблення, монтаж підйомника, влаштування ґанку, зовнішнє оздоблення, сантехнічні роботи, проведення зовнішніх мереж, благоустрій території тощо.

Усі роботи хочуть здійснити у період із 9 серпня 2019 року до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін становитиме 10 років із моменту введення об’єкта в експлуатацію.

Відзначимо, що раніше в стінах римачівської школи розміщувався інтернат. Досі навчальний заклад не має основних зручностей для школярів, зокрема внутрішньої вбиральні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, школа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
Сьогодні, 08:44
Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року
Сьогодні, 08:31
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
Сьогодні, 08:10
Волинські аграрії одні з найперших в Україні зібрали озимий ячмінь
Сьогодні, 07:29
Схожі новини
Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи
26 вересень, 2018, 10:56
Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя
14 липень, 17:13
У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу
13 липень, 19:05
У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури
12 липень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії – кухар
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак
Сьогодні, 09:38
 0
16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
 0
Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
 0
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿