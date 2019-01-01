вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО

У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
У Луцьку невідомі особи підкидають сміття у контейнери житлового будинку, чим спричиняють сміттєзвалище.

Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцькради.

«Дерев’яні ящики, пластмаса, целофанові обгортки та пакети з різного роду сміттям підкидали в контейнери для сміття біля прибудинкової території по вул. Привозкальній, 1, невідомі особи з транспортного засобу д.н.з. АС 8296 СЕ, чим грубо порушували Правила благоустрою міста Луцька.

За наявною інформацією, даний транспортний засіб належить ФОПу Петруку Миколі Олександровичу. Зі слів жителів будинку, даний транспортний засіб регулярно підкидає сміття в контейнери будинку, через що створюється стихійне сміттєзвалище», – йдеться у дописі.

Небайдужих громадян у разі будь-якої наявної інформації про цей транспортний засіб, його власника та місце його розташування просять повідомити в департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, благоустрій, проблема, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
Сьогодні, 08:44
Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року
Сьогодні, 08:31
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО
15 липень, 16:35
У Луцьку муніципали виявили ймовірне авто-«двійник». ФОТО У Луцьку муніципали виявили ймовірне авто-«двійник». ФОТО
11 липень, 15:13
Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО Хотіла спалити сухе гілля: лучанку покарали за розведення багаття у місті. ФОТО
03 липень, 14:53
У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО У Луцьку муніципали «зачистили» вулицю від сараїв. ФОТО
03 липень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак
Сьогодні, 09:38
 0
16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
 0
Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
 0
У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
Сьогодні, 08:44
 0
Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року
Сьогодні, 08:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿