У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО
Сьогодні, 08:44
У Луцьку невідомі особи підкидають сміття у контейнери житлового будинку, чим спричиняють сміттєзвалище.
Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцькради.
«Дерев’яні ящики, пластмаса, целофанові обгортки та пакети з різного роду сміттям підкидали в контейнери для сміття біля прибудинкової території по вул. Привозкальній, 1, невідомі особи з транспортного засобу д.н.з. АС 8296 СЕ, чим грубо порушували Правила благоустрою міста Луцька.
За наявною інформацією, даний транспортний засіб належить ФОПу Петруку Миколі Олександровичу. Зі слів жителів будинку, даний транспортний засіб регулярно підкидає сміття в контейнери будинку, через що створюється стихійне сміттєзвалище», – йдеться у дописі.
Небайдужих громадян у разі будь-якої наявної інформації про цей транспортний засіб, його власника та місце його розташування просять повідомити в департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцькради.
«Дерев’яні ящики, пластмаса, целофанові обгортки та пакети з різного роду сміттям підкидали в контейнери для сміття біля прибудинкової території по вул. Привозкальній, 1, невідомі особи з транспортного засобу д.н.з. АС 8296 СЕ, чим грубо порушували Правила благоустрою міста Луцька.
За наявною інформацією, даний транспортний засіб належить ФОПу Петруку Миколі Олександровичу. Зі слів жителів будинку, даний транспортний засіб регулярно підкидає сміття в контейнери будинку, через що створюється стихійне сміттєзвалище», – йдеться у дописі.
Небайдужих громадян у разі будь-якої наявної інформації про цей транспортний засіб, його власника та місце його розташування просять повідомити в департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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