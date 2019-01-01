У луцькому дворі утворюється сміттєзвалище через недобросовісного підприємця. ФОТО

У Луцьку невідомі особи підкидають сміття у контейнери житлового будинку, чим спричиняють сміттєзвалище.Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцькради.«Дерев’яні ящики, пластмаса, целофанові обгортки та пакети з різного роду сміттям підкидали в контейнери для сміття біля прибудинкової території по вул. Привозкальній, 1, невідомі особи з транспортного засобу д.н.з. АС 8296 СЕ, чим грубо порушували Правила благоустрою міста Луцька.За наявною інформацією, даний транспортний засіб належить ФОПу. Зі слів жителів будинку, даний транспортний засіб регулярно підкидає сміття в контейнери будинку, через що створюється стихійне сміттєзвалище», – йдеться у дописі.Небайдужих громадян у разі будь-якої наявної інформації про цей транспортний засіб, його власника та місце його розташування просять повідомити в департамент муніципальної варти Луцької міської ради.