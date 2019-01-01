Луцькі муніципали покарали водіїв за «хамське» паркування. ФОТО





Про це йдеться у прес-службі муніципалів у Facebook.



Зазначають, що водії, паркуючи свої автівки на зелених насадженнях та у непридатних для цього місцях, порушують ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.



За вказане порушення передбачене покарання у вигляді штрафу, розміром від 340 до 1360 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали склали близько 25 протоколів про порушення правил паркування.Про це йдеться у прес-службі муніципалів у Facebook.Зазначають, що водії, паркуючи свої автівки на зелених насадженнях та у непридатних для цього місцях, порушують ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.За вказане порушення передбачене покарання у вигляді штрафу, розміром від 340 до 1360 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію