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Луцькі муніципали покарали водіїв за «хамське» паркування. ФОТО

Луцькі муніципали покарали водіїв за «хамське» паркування. ФОТО
У Луцьку муніципали склали близько 25 протоколів про порушення правил паркування.

Про це йдеться у прес-службі муніципалів у Facebook.

Зазначають, що водії, паркуючи свої автівки на зелених насадженнях та у непридатних для цього місцях, порушують ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.

За вказане порушення передбачене покарання у вигляді штрафу, розміром від 340 до 1360 грн.


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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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