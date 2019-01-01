16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
16 липня в народному календарі вшановується Мокій та Марко. Цей день називають моковим, адже раніше 16 липня сіяли мак. Цю рослину застосовували в кулінарії, магії та народній медицині. Окрім цього, насіння маку є потужним оберегом. Мак треба освятити 14 серпня на Медовий спас і носити завжди з собою.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 липня
– Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.
– Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
– Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
– Сон з 15 на 16 липня віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене вдень 16 липня – здійсниться дуже швидко.
Що можна робити 16 липня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
Що не можна робити 16 липня
1. Кажуть, що 16 липня – нещасливий день, тож не починайте в цей день важливі справи.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 липня
– Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.
– Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
– Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
– Сон з 15 на 16 липня віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене вдень 16 липня – здійсниться дуже швидко.
Що можна робити 16 липня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
Що не можна робити 16 липня
1. Кажуть, що 16 липня – нещасливий день, тож не починайте в цей день важливі справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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