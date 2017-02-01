У Луцьку викрили продавця, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО





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За порушення рішення Луцької міської ради ,,Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів,, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ч.2 ст.156 КУпУП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 - 6800 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській, 88, муніципали виявили продаж алкоголю в нічний час у магазині "Продукти".Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради За порушення рішення Луцької міської ради ,,Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів,, на продавця склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ч.2 ст.156 КУпУП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 - 6800 гривень.

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