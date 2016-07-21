Начальник патрульної поліції Рівненщини став батьком
Сьогодні, 10:00
Керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук став батьком.
Про народження сина він сповістив на своїй сторінці у соцмережі facebook, - пише видання ЧаРівне.
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"Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від Московської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя! Дем'ян, вітаємо тебе з мамою в такому прекрасному, але водночас несправедливому світі) Будь гордим спадкоємцем Володимирового Тризуба-Ти Українець!" - пише молодий татусь.
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Про народження сина він сповістив на своїй сторінці у соцмережі facebook, - пише видання ЧаРівне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
"Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від Московської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя! Дем'ян, вітаємо тебе з мамою в такому прекрасному, але водночас несправедливому світі) Будь гордим спадкоємцем Володимирового Тризуба-Ти Українець!" - пише молодий татусь.
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