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Начальник патрульної поліції Рівненщини став батьком

Начальник патрульної поліції Рівненщини став батьком
Керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук став батьком.

Про народження сина він сповістив на своїй сторінці у соцмережі facebook, - пише видання ЧаРівне.

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"Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від Московської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя! Дем'ян, вітаємо тебе з мамою в такому прекрасному, але водночас несправедливому світі) Будь гордим спадкоємцем Володимирового Тризуба-Ти Українець!" - пише молодий татусь.


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Теги: Сергій Мерчук, син, народження
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