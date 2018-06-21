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На «Ягодині» піймали кавового контрабандиста, що перевозив товар у човні

На «Ягодині» піймали кавового контрабандиста, що перевозив товар у човні
На пункті пропуску «Ягодин» митники Волині вилучили 299 упаковок кави в асортименті у одного із водіїв.

Чоловік незаконно перевозив товар у човні, який імпортував офіційно у причепі вантажного автомобіля. Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Загальну вартість 358-ми кілограмів товару кави оцінюють у понад 80 тис гривень. Її вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності за порушення митних правил.

Санкція статті 472 Митного Кодексу України за такі дії передбачає конфіскацію незадекларованого товару та штраф розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: кава, Ягодин, контрабанда, митниця, ДФС
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