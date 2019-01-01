Мер Володимира прокоментував затримання на хабарі свого заступника

Петро Саганюк прокоментував



Про це пише видання



“Щоб ви всі знали ( до журналістів – ред.), і громада міста знала, починається це вже передвиборча робота деяких наших так сказати “групувань”. Всі знають, що будуть дострокові вибори. І знаючи, що я не йду ( не буде балотуватися – ред.), от і ймовірних кандидатів вже почали вибивати”, – наголосив Петро Саганюк.



Далі міський голова розповів, що 15-го липня відбулося вже перше судове засідання з цього приводу, щоб обрати міру запобіжного заходу Олегу Свідерському. Однак в судовій залі не з’явився той, хто нібито давав хабар заступнику.



“Він вроді грошей не брав. Олег каже, що ні з ким не домовлявся. Це просто провокація. Олег ( Свідерський – ред.) написав заяву на відпустку на період слідства. Буде рішення правоохоронних органів, що він винуватий, буде відповідне і моє рішення, і депутатського корпусу”, – підсував Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го липня міський голова Володимира-Волинськогопрокоментував затримання заступника Олега Свідерського , під час отримання ним коштів в сумі 10 тисяч гривень.Про це пише видання Буг “Щоб ви всі знали ( до журналістів – ред.), і громада міста знала, починається це вже передвиборча робота деяких наших так сказати “групувань”. Всі знають, що будуть дострокові вибори. І знаючи, що я не йду ( не буде балотуватися – ред.), от і ймовірних кандидатів вже почали вибивати”, – наголосив Петро Саганюк.Далі міський голова розповів, що 15-го липня відбулося вже перше судове засідання з цього приводу, щоб обрати міру запобіжного заходу Олегу Свідерському. Однак в судовій залі не з’явився той, хто нібито давав хабар заступнику.“Він вроді грошей не брав. Олег каже, що ні з ким не домовлявся. Це просто провокація. Олег ( Свідерський – ред.) написав заяву на відпустку на період слідства. Буде рішення правоохоронних органів, що він винуватий, буде відповідне і моє рішення, і депутатського корпусу”, – підсував Саганюк.

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