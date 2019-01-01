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Мер Володимира прокоментував затримання на хабарі свого заступника

Мер Володимира прокоментував затримання на хабарі свого заступника
16-го липня міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк прокоментував затримання заступника Олега Свідерського, під час отримання ним коштів в сумі 10 тисяч гривень.

Про це пише видання Буг.

“Щоб ви всі знали ( до журналістів – ред.), і громада міста знала, починається це вже передвиборча робота деяких наших так сказати “групувань”. Всі знають, що будуть дострокові вибори. І знаючи, що я не йду ( не буде балотуватися – ред.), от і ймовірних кандидатів вже почали вибивати”, – наголосив Петро Саганюк.

Далі міський голова розповів, що 15-го липня відбулося вже перше судове засідання з цього приводу, щоб обрати міру запобіжного заходу Олегу Свідерському. Однак в судовій залі не з’явився той, хто нібито давав хабар заступнику.

“Він вроді грошей не брав. Олег каже, що ні з ким не домовлявся. Це просто провокація. Олег ( Свідерський – ред.) написав заяву на відпустку на період слідства. Буде рішення правоохоронних органів, що він винуватий, буде відповідне і моє рішення, і депутатського корпусу”, – підсував Саганюк.

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Теги: кримінал, хабар, Волинь
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