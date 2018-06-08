Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
Сьогодні, 19:33
На чемпіонаті з французького боксу Сават у Мелітополі лучани вибороли призові місця, а одна із учасниць навіть отримала можливість представити країну у складі збірної.
Протягом 11 – 14 липня між собою змагалися дорослі, юнаки, кадети та юніори у розділі «Ассо». Про це повідомляє прес-служба відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Дисципліна, яка вже понад сімдесят років культивується у багатьох країнах світу, не оминула і спортсменів України, що також зробили свій вагомий внесок у її розвиток як на теренах, так і за кордоном.
Серед переможців – кікбоксера Анастасія Коновальчук, що посіла почесне перше місце у категорії 52 кілограми і увійшла до складу збірної команди України. Дівчина отримала можливість виступити на чемпіонаті Європи, який відбудеться цьогоріч в Італії.
Не поступилися суперникам і хлопці, зокрема, Владислав Капиш, який завоював 2 місце у категорії 56 кг, Назар Костюк, що виборов 2 призове у категорії 40 кг та Олександр Ласкавий посів третє місце у категорії 70 кг.
Між іншим, усі вони є вихованцями КЗ «ДЮСШ №2» міста Луцька, а тренує переможців Микола Мордик.
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Протягом 11 – 14 липня між собою змагалися дорослі, юнаки, кадети та юніори у розділі «Ассо». Про це повідомляє прес-служба відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Дисципліна, яка вже понад сімдесят років культивується у багатьох країнах світу, не оминула і спортсменів України, що також зробили свій вагомий внесок у її розвиток як на теренах, так і за кордоном.
Серед переможців – кікбоксера Анастасія Коновальчук, що посіла почесне перше місце у категорії 52 кілограми і увійшла до складу збірної команди України. Дівчина отримала можливість виступити на чемпіонаті Європи, який відбудеться цьогоріч в Італії.
Не поступилися суперникам і хлопці, зокрема, Владислав Капиш, який завоював 2 місце у категорії 56 кг, Назар Костюк, що виборов 2 призове у категорії 40 кг та Олександр Ласкавий посів третє місце у категорії 70 кг.
Між іншим, усі вони є вихованцями КЗ «ДЮСШ №2» міста Луцька, а тренує переможців Микола Мордик.
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