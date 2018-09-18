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На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей

На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей
У селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб, з них – 9 дітей.

Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, - пише «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Спеціалістами проводять наразі епідрозслідування випадків отруєння та з’ясувуються обставини виникнення спалаху.




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Теги: отруєння, весілля, кафе
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