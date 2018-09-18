На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей





Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, - пише «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».



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Спеціалістами проводять наразі епідрозслідування випадків отруєння та з’ясувуються обставини виникнення спалаху.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб, з них – 9 дітей.Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, - пише «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».Спеціалістами проводять наразі епідрозслідування випадків отруєння та з’ясувуються обставини виникнення спалаху.

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