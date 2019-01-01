вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вже традиційно майже на екваторі літа жителі Колок, що у Маневицькому районі, святкують День селища. Незважаючи на дещо дощову та похмуру погоду, відзначили своє свято колківчани і цьогоріч.

Святкування Дня селища відбулося у неділю, 14 липня.

Першим свою громаду зі святом привітав Колківський селищний голова Олександр Палінкевич. Окрім теплих слів, очільник громади підготував подарунки та відзнаки для найкращих колківчан.

Святковий концерт розпочали музично-поетичною композицією "Мої Колки". Чудовим виконанням глядачів вітав хор ветеранів праці селища "Надстир'я".

Зі сцени у виконанні різних колективів звучали як народні, так і сучасні пісні, за кожну з яких присутні віддячували бурхливими оплесками.

Гості вітали колківчан зі сцени та під час спілкування вже після завершення урочистостей. Люди ж не поспішали розходитися, розмовляли, ділилися планами, а діти смакували солодощами та забавлялися.

Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колки, свято, Юрій Сковорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:05
У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла
Сьогодні, 11:04
На «Ягодині» піймали кавового контрабандиста, що перевозив товар у човні
Сьогодні, 11:00
На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей
Сьогодні, 10:51
Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО На Горохівщині урочисто відсвяткували 25-річчя храму. ФОТО
14 липень, 15:25
Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня
12 липень, 09:13
11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
11 липень, 09:18
9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
09 липень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:05
 0
У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла
Сьогодні, 11:04
 0
На «Ягодині» піймали кавового контрабандиста, що перевозив товар у човні
Сьогодні, 11:00
 0
На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей
Сьогодні, 10:51
 0
Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿