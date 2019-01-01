Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вже традиційно майже на екваторі літа жителі Колок, що у Маневицькому районі, святкують День селища. Незважаючи на дещо дощову та похмуру погоду, відзначили своє свято колківчани і цьогоріч.Святкування Дня селища відбулося у неділю, 14 липня.Першим свою громаду зі святом привітав Колківський селищний голова. Окрім теплих слів, очільник громади підготував подарунки та відзнаки для найкращих колківчан.Святковий концерт розпочали музично-поетичною композицією "Мої Колки". Чудовим виконанням глядачів вітав хор ветеранів праці селища "Надстир'я".Зі сцени у виконанні різних колективів звучали як народні, так і сучасні пісні, за кожну з яких присутні віддячували бурхливими оплесками.Гості вітали колківчан зі сцени та під час спілкування вже після завершення урочистостей. Люди ж не поспішали розходитися, розмовляли, ділилися планами, а діти смакували солодощами та забавлялися.