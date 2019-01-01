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Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО

Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО
Військові 14-ї окремої механізованої бригади перемогли в конкурсі на кращий екіпаж БМП ОТУ "Північ".

Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада на сторінці у Facebook.

Так, військовослужбовці змагалися у таких етапах: подолання зруйнованого мосту, метання ручної гранати на влучність, неповне розбирання та збирання зброї, виконання вправ стрільб із стрілецької зброї, розвантаження боєприпасів, надання першої невідкладної медичної допомоги умовно пораненому та його евакуація з поля бою, підготовка бойової машини та виконання практичних вправ стрільби.

"Неймовірно пишаємося вами, хлопці, й ані хвилини не сумнівалися в вашій перемозі! Бажаємо успіху в подальших конкурсах! Тримаємо за вас кулаки! Вперед до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.
Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО
Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО
Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО

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Теги: Волинська військова команда, переможці, кращий екіпаж.
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