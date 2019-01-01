Волинська військова бригада – переможець у конкурсі на кращий екіпаж. ФОТО





Про це повідомляє



Так, військовослужбовці змагалися у таких етапах: подолання зруйнованого мосту, метання ручної гранати на влучність, неповне розбирання та збирання зброї, виконання вправ стрільб із стрілецької зброї, розвантаження боєприпасів, надання першої невідкладної медичної допомоги умовно пораненому та його евакуація з поля бою, підготовка бойової машини та виконання практичних вправ стрільби.



"Неймовірно пишаємося вами, хлопці, й ані хвилини не сумнівалися в вашій перемозі! Бажаємо успіху в подальших конкурсах! Тримаємо за вас кулаки! Вперед до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові 14-ї окремої механізованої бригади перемогли в конкурсі на кращий екіпаж БМП ОТУ "Північ".Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада на сторінці у Facebook.Так, військовослужбовці змагалися у таких етапах: подолання зруйнованого мосту, метання ручної гранати на влучність, неповне розбирання та збирання зброї, виконання вправ стрільб із стрілецької зброї, розвантаження боєприпасів, надання першої невідкладної медичної допомоги умовно пораненому та його евакуація з поля бою, підготовка бойової машини та виконання практичних вправ стрільби."Неймовірно пишаємося вами, хлопці, й ані хвилини не сумнівалися в вашій перемозі! Бажаємо успіху в подальших конкурсах! Тримаємо за вас кулаки! Вперед до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію