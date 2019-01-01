На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу сітками

На Волині у чоловіків, які рибалили сітками, вилучили 12 кг риби.Про це йдеться у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.У період з 8 по 14 липня 2019 року інспектори зафіксували 15 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. Так, було складено шість протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальтва), шість – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), та два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Також оформили один акт виявлення та вилучення безхазяйного майна.«Загалом, у порушників конфісковано 12 кг водних біоресурсів та 3 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 306 грн», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»Для прикладу, 9 липня інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на р. Західний Буг, поблизу с. Заставне Іваничівського району Волинської області. Близько 23 години затримали двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – однією риболовецькою сіткою. Завдяки оперативним діям рейдової групи, правопорушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.