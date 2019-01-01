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Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну

Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
Північно-східна циклонічна діяльність принесе Україні 17 липня короткочасні дощі і локальні грози, поки антициклон під назвою Xandra вимітає дощі з більшості країн Європи. Підвищення температури очікується із 19-го липня.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Фахівець зазначає, що поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян можуть боліти, парасолі залишаються актуальними, а от мешканцям Півдня України пощастило більше, у них буде сонячно і спекотно, до +26+29 градусів.

Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме.

У більшості областей України середа, 17 липня, буде помірною тепло, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси.

У Києві 17-го липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза. Найближчої ночі холоднувато, +12+14 градусів, завтра вдень потепліє, якщо це можна так назвати, до +21+23 градусів.

«Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться», – обіцяє синоптик.

Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну


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Теги: Діденко, синоптик, Україна, прогноз, погода, циклон, антициклон, дощі
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