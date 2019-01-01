Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
Сьогодні, 11:55
Північно-східна циклонічна діяльність принесе Україні 17 липня короткочасні дощі і локальні грози, поки антициклон під назвою Xandra вимітає дощі з більшості країн Європи. Підвищення температури очікується із 19-го липня.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Фахівець зазначає, що поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян можуть боліти, парасолі залишаються актуальними, а от мешканцям Півдня України пощастило більше, у них буде сонячно і спекотно, до +26+29 градусів.
Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме.
У більшості областей України середа, 17 липня, буде помірною тепло, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси.
У Києві 17-го липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза. Найближчої ночі холоднувато, +12+14 градусів, завтра вдень потепліє, якщо це можна так назвати, до +21+23 градусів.
«Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться», – обіцяє синоптик.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Фахівець зазначає, що поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян можуть боліти, парасолі залишаються актуальними, а от мешканцям Півдня України пощастило більше, у них буде сонячно і спекотно, до +26+29 градусів.
Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме.
У більшості областей України середа, 17 липня, буде помірною тепло, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси.
У Києві 17-го липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза. Найближчої ночі холоднувато, +12+14 градусів, завтра вдень потепліє, якщо це можна так назвати, до +21+23 градусів.
«Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться», – обіцяє синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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