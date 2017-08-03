Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО

Павло Борсук переміг на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років, який відбувався цими вихідних у місті Рачіце (Чехія).



Він завоював "золото" на дистанції 200 метрів, — інформує



Зазначимо, у фіналі Павло із результатом 42,86 секунд, випередивши на півсекунди представників Білорісії та Чехії, приніс Україні третє "золото" на Чемпіонаті Європи.



Відомо, ще одну нагороду — бронзову, він виборов днем раніше в каное-одиночці на дистанції 1000 м.



Тренують чемпіона, учня ШВСМ, Семенюк Ф.І. та Прохорук В.О.



Загалом за підсумками змагань українські спортсмени завоювали 13 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових.







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