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Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО

Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Ковельський каноїст Павло Борсук переміг на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років, який відбувався цими вихідних у місті Рачіце (Чехія).

Він завоював "золото" на дистанції 200 метрів, — інформує Kovel.tv.

Зазначимо, у фіналі Павло із результатом 42,86 секунд, випередивши на півсекунди представників Білорісії та Чехії, приніс Україні третє "золото" на Чемпіонаті Європи.

Відомо, ще одну нагороду — бронзову, він виборов днем раніше в каное-одиночці на дистанції 1000 м.

Тренують чемпіона, учня ШВСМ, Семенюк Ф.І. та Прохорук В.О.

Загалом за підсумками змагань українські спортсмени завоювали 13 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових.
Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Ковельчанин, перемога, чемпіонат Європи, веслування, Чехія
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