Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
Ковельський каноїст Павло Борсук переміг на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років, який відбувався цими вихідних у місті Рачіце (Чехія).
Він завоював "золото" на дистанції 200 метрів, — інформує Kovel.tv.
Зазначимо, у фіналі Павло із результатом 42,86 секунд, випередивши на півсекунди представників Білорісії та Чехії, приніс Україні третє "золото" на Чемпіонаті Європи.
Відомо, ще одну нагороду — бронзову, він виборов днем раніше в каное-одиночці на дистанції 1000 м.
Тренують чемпіона, учня ШВСМ, Семенюк Ф.І. та Прохорук В.О.
Загалом за підсумками змагань українські спортсмени завоювали 13 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових.
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Він завоював "золото" на дистанції 200 метрів, — інформує Kovel.tv.
Зазначимо, у фіналі Павло із результатом 42,86 секунд, випередивши на півсекунди представників Білорісії та Чехії, приніс Україні третє "золото" на Чемпіонаті Європи.
Відомо, ще одну нагороду — бронзову, він виборов днем раніше в каное-одиночці на дистанції 1000 м.
Тренують чемпіона, учня ШВСМ, Семенюк Ф.І. та Прохорук В.О.
Загалом за підсумками змагань українські спортсмени завоювали 13 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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