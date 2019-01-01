У «Цитрі» відбудеться закрита «ромова» вечірка

У луцькому джаз-клубі «Цитра» відбудеться закрита кубинська «ромова» вечірка.«Літо, ром, куба, атмосфера вулиць та клубів Гавани, революції та острова свободи. Музика, багато музики та фільмів про Кубу. Viva Cuba, Viva La Revolucion», – пише прес-службі закладу.На заході відбудеться дегустація рому у різних напоях. Бармени закладу склали спеціальне ромове меню для цієї вечірки (4 коктейлі та закуски враховані у вартість запрошення).У програмі – короткометражки про Кубу, танці, музика + неодмінно гарний настрій. Ведучий вечірки:Важливо – це закрита вечірка, всього на 30 людей. Заклад закривається 20 липня о 18:30. Вхід – лише за PARTY PASS.Вартість PARTY PASS – 300 грн. Придбати перепустку можна на барі до 19 липня 18:30, якщо ліміт не буде розкуплений раніше.