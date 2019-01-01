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У «Цитрі» відбудеться закрита «ромова» вечірка

У «Цитрі» відбудеться закрита «ромова» вечірка
У луцькому джаз-клубі «Цитра» відбудеться закрита кубинська «ромова» вечірка.

«Літо, ром, куба, атмосфера вулиць та клубів Гавани, революції та острова свободи. Музика, багато музики та фільмів про Кубу. Viva Cuba, Viva La Revolucion», – пише прес-службі закладу.

На заході відбудеться дегустація рому у різних напоях. Бармени закладу склали спеціальне ромове меню для цієї вечірки (4 коктейлі та закуски враховані у вартість запрошення).

У програмі – короткометражки про Кубу, танці, музика + неодмінно гарний настрій. Ведучий вечірки: Сергій Ткачук

Важливо – це закрита вечірка, всього на 30 людей. Заклад закривається 20 липня о 18:30. Вхід – лише за PARTY PASS.

Вартість PARTY PASS – 300 грн. Придбати перепустку можна на барі до 19 липня 18:30, якщо ліміт не буде розкуплений раніше.

Дрескод для чоловіків: кольорові сорочки та шляпи
Дрескод для дівчат: легкі літні плаття, в яких буде зручно танцювати.

У «Цитрі» відбудеться закрита «ромова» вечірка

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Теги: Цитра, Луцьк, анонс
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