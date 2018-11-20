На митному посту «Луцьк» оформили 19 тисяч «євроблях»





Про це йшлося 16 липня під час обговорення підсумків роботи Волинської митниці ДФС у першому півріччі 2019 року за основними напрямками діяльності, пишуть



Як зазначила керівниця митного посту «Луцьк» Інна Нінічук, за перше півріччя 2019 року митний пост «Луцьк» отримав на 1 млрд митних платежів більше, аніж за аналогічний період 2018 року, зокрема це сталося завдяки закону про митне оформлення євроблях.



З її слів, митним постом оформлено більше 19 тисяч євроблях, що становить найбільше серед усіх підрозділів України.



Також вона проінформувала, що на митний пункт було 39 скарг, здебільшого вони стосувалися затримку митного оформлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед усіх митних підрозділів України саме пост «Луцьк» оформив найбільше «євроблях».Про це йшлося 16 липня під час обговорення підсумків роботи Волинської митниці ДФС у першому півріччі 2019 року за основними напрямками діяльності, пишуть Волинські Новини Як зазначила керівниця митного посту «Луцьк», за перше півріччя 2019 року митний пост «Луцьк» отримав на 1 млрд митних платежів більше, аніж за аналогічний період 2018 року, зокрема це сталося завдяки закону про митне оформлення євроблях.З її слів, митним постом оформлено більше 19 тисяч євроблях, що становить найбільше серед усіх підрозділів України.Також вона проінформувала, що на митний пункт було 39 скарг, здебільшого вони стосувалися затримку митного оформлення.

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