Волинь з робочим візитом відвідає Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів
Сьогодні, 12:36
Перший Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідає Волинську область з робочою поїздкою.
Візит заплановали на четвер, 18 липня 2019 року, – інформують у прес-службі Першого віце-прем'єра України.
Серед об’єктів, які відвідає, – Луцький ремонтний завод «Мотор», реабілітаційний комплекс «Агапе» в Луцькому районі.
Окрім того, міністр відвідає одну з найуспішніших громад України – Боратинську ОТГ. Там він огляне соціальну інфраструктуру та зустрінеться з місцевими жителями.
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Візит заплановали на четвер, 18 липня 2019 року, – інформують у прес-службі Першого віце-прем'єра України.
Серед об’єктів, які відвідає, – Луцький ремонтний завод «Мотор», реабілітаційний комплекс «Агапе» в Луцькому районі.
Окрім того, міністр відвідає одну з найуспішніших громад України – Боратинську ОТГ. Там він огляне соціальну інфраструктуру та зустрінеться з місцевими жителями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Можливо необхідно пакувати валізи,а не займатись робочими поїздками.
На робочому місці і у робочий час приїде за Порошенківську партію агітувати? :) Візити таких людей зараз зовсім недоречні, раніше треба було їздити!
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