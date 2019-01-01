Волинь з робочим візитом відвідає Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів

Степан Кубів відвідає Волинську область з робочою поїздкою.



Візит заплановали на четвер, 18 липня 2019 року, – інформують у прес-службі Першого віце-прем'єра України.



Серед об’єктів, які відвідає, – Луцький ремонтний завод «Мотор», реабілітаційний комплекс «Агапе» в Луцькому районі.



Окрім того, міністр відвідає одну з найуспішніших громад України – Боратинську ОТГ. Там він огляне соціальну інфраструктуру та зустрінеться з місцевими жителями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлівідвідає Волинську область з робочою поїздкою.Візит заплановали на четвер, 18 липня 2019 року, – інформують у прес-службі Першого віце-прем'єра України.Серед об’єктів, які відвідає, – Луцький ремонтний завод «Мотор», реабілітаційний комплекс «Агапе» в Луцькому районі.Окрім того, міністр відвідає одну з найуспішніших громад України – Боратинську ОТГ. Там він огляне соціальну інфраструктуру та зустрінеться з місцевими жителями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію