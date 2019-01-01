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Волинь з робочим візитом відвідає Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів

Волинь з робочим візитом відвідає Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів
Перший Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідає Волинську область з робочою поїздкою.

Візит заплановали на четвер, 18 липня 2019 року, – інформують у прес-службі Першого віце-прем'єра України.

Серед об’єктів, які відвідає, – Луцький ремонтний завод «Мотор», реабілітаційний комплекс «Агапе» в Луцькому районі.

Окрім того, міністр відвідає одну з найуспішніших громад України – Боратинську ОТГ. Там він огляне соціальну інфраструктуру та зустрінеться з місцевими жителями.

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Теги: Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Ку, робочий візит, Волинь
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Коментарі 2
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Можливо необхідно пакувати валізи,а не займатись робочими поїздками.
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На робочому місці і у робочий час приїде за Порошенківську партію агітувати? :) Візити таких людей зараз зовсім недоречні, раніше треба було їздити!
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