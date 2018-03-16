Пішов на Atlas Weekend і пропав: у Києві знайшли мертвим зниклого хлопця
Сьогодні, 12:23
20-річного Вадима Онищенка, який 11 липня пішов на фестиваль Atlas Weekend і пропав, знайшли повішеним.
Востаннє його бачили на Хрещатику, звідки він планував вирушити на концерт, - повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook.
Родичі та знайомі почали бити на сполох після того, як Вадим 13 липня не вийшов на роботу. Тіло хлопця знайшли в будинку на вул. Інститутська, 18а. Перед тим, як його виявили, тіло провисіло декілька днів.
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Востаннє його бачили на Хрещатику, звідки він планував вирушити на концерт, - повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook.
Родичі та знайомі почали бити на сполох після того, як Вадим 13 липня не вийшов на роботу. Тіло хлопця знайшли в будинку на вул. Інститутська, 18а. Перед тим, як його виявили, тіло провисіло декілька днів.
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