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Поблизу волинського селища стрілятимуть прикордонники

Поблизу волинського селища стрілятимуть прикордонники
Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби зі стрілецької зброї.

Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбищам (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 16,17,18,19 липня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00", - йдеться у повідомлені.




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Теги: навчання, стрільбища
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