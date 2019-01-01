Поблизу волинського селища стрілятимуть прикордонники





Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.



"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбищам (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 16,17,18,19 липня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00", - йдеться у повідомлені.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби зі стрілецької зброї.Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ."Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбищам (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 16,17,18,19 липня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00", - йдеться у повідомлені.

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