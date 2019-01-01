Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО





Про це інформує прес-служба



Це менеджер із продажу компанії ВСС Андреас Бернер (Швеція), бізнес-координатор компанії у країнах Східної Європи Евалдас Блажевічус (Литва) та представник компанії в Україні Роман Любека. Вони відзначили досвід волинських лісників.



Фахівці у галузі виробництва високоякісного посадкового лісового матеріалу розповіли волинським лісівникам про вирощування сіянців із закритою кореневою системою та ознайомилися із відповідним досвідом нашої області.



Зазначають, зустріч із головними лісничими державних лісогосподарських підприємств за участі першого заступника начальника управління Руслана Войцеховського відбулася на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр».



Відомо, компанія ВСС для українських лісівників не нова. Їхній досвід та якість роботи у напрямку відтворення лісів уже оцінили у багатьох областях нашої держави. Колеги із Львівщини, заручившись фінансовою підтримкою з обласного бюджету, збудували сучасний лісорозсадницький комплекс оснащений автоматизованою лінією для заповнення та засівання касет, зрошувальним обладнанням та механізмами для пакування садивного матеріалу виробництва ВСС.



Від самого початку свого створення ВСС сформувала та об’єднала всесвітню мережу фахівців, які співпрацюють із консультантами від лісової галузі, організаціями, що спеціалізуються на отриманні якісного насіння, дослідними інститутами. Адже не секрет, що все починається з насіння. Немалі напрацювання компанія має у розробці та виготовленні пластикових касет для вирощування посадматеріалу.



Зауважимо, головний спеціаліст відділу лісового господарства ВОУЛМГ Володимир Неводнічик та директор розсадника Тетяна Неводнічик показали закордонним гостям тепличне господарство і розповіли, що досвід вирощення сіянців із закритою кореневою системою також давно практикується на Волині. Тому обмін інформацією щодо покращення якості роботи у цьому напрямку є надзвичайно важливим.



Андреас Бернер зазначив, що приємно вражений якістю волинського посадматеріалу. Тож подальші подібні зустрічі будуть однозначно корисними для обох сторін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники шведської компанії ВСС, які нещодавно побували на Волині, відзначили досвід лісівників.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ Це менеджер із продажу компанії ВСС(Швеція), бізнес-координатор компанії у країнах Східної Європи(Литва) та представник компанії в Україні. Вони відзначили досвід волинських лісників.Фахівці у галузі виробництва високоякісного посадкового лісового матеріалу розповіли волинським лісівникам про вирощування сіянців із закритою кореневою системою та ознайомилися із відповідним досвідом нашої області.Зазначають, зустріч із головними лісничими державних лісогосподарських підприємств за участі першого заступника начальника управліннявідбулася на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр».Відомо, компанія ВСС для українських лісівників не нова. Їхній досвід та якість роботи у напрямку відтворення лісів уже оцінили у багатьох областях нашої держави. Колеги із Львівщини, заручившись фінансовою підтримкою з обласного бюджету, збудували сучасний лісорозсадницький комплекс оснащений автоматизованою лінією для заповнення та засівання касет, зрошувальним обладнанням та механізмами для пакування садивного матеріалу виробництва ВСС.Від самого початку свого створення ВСС сформувала та об’єднала всесвітню мережу фахівців, які співпрацюють із консультантами від лісової галузі, організаціями, що спеціалізуються на отриманні якісного насіння, дослідними інститутами. Адже не секрет, що все починається з насіння. Немалі напрацювання компанія має у розробці та виготовленні пластикових касет для вирощування посадматеріалу.Зауважимо, головний спеціаліст відділу лісового господарства ВОУЛМГта директор розсадникапоказали закордонним гостям тепличне господарство і розповіли, що досвід вирощення сіянців із закритою кореневою системою також давно практикується на Волині. Тому обмін інформацією щодо покращення якості роботи у цьому напрямку є надзвичайно важливим.Андреас Бернер зазначив, що приємно вражений якістю волинського посадматеріалу. Тож подальші подібні зустрічі будуть однозначно корисними для обох сторін.

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