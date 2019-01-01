вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО

Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Представники шведської компанії ВСС, які нещодавно побували на Волині, відзначили досвід лісівників.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Це менеджер із продажу компанії ВСС Андреас Бернер (Швеція), бізнес-координатор компанії у країнах Східної Європи Евалдас Блажевічус (Литва) та представник компанії в Україні Роман Любека. Вони відзначили досвід волинських лісників.

Фахівці у галузі виробництва високоякісного посадкового лісового матеріалу розповіли волинським лісівникам про вирощування сіянців із закритою кореневою системою та ознайомилися із відповідним досвідом нашої області.

Зазначають, зустріч із головними лісничими державних лісогосподарських підприємств за участі першого заступника начальника управління Руслана Войцеховського відбулася на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр».
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО

Відомо, компанія ВСС для українських лісівників не нова. Їхній досвід та якість роботи у напрямку відтворення лісів уже оцінили у багатьох областях нашої держави. Колеги із Львівщини, заручившись фінансовою підтримкою з обласного бюджету, збудували сучасний лісорозсадницький комплекс оснащений автоматизованою лінією для заповнення та засівання касет, зрошувальним обладнанням та механізмами для пакування садивного матеріалу виробництва ВСС.

Від самого початку свого створення ВСС сформувала та об’єднала всесвітню мережу фахівців, які співпрацюють із консультантами від лісової галузі, організаціями, що спеціалізуються на отриманні якісного насіння, дослідними інститутами. Адже не секрет, що все починається з насіння. Немалі напрацювання компанія має у розробці та виготовленні пластикових касет для вирощування посадматеріалу.

Зауважимо, головний спеціаліст відділу лісового господарства ВОУЛМГ Володимир Неводнічик та директор розсадника Тетяна Неводнічик показали закордонним гостям тепличне господарство і розповіли, що досвід вирощення сіянців із закритою кореневою системою також давно практикується на Волині. Тому обмін інформацією щодо покращення якості роботи у цьому напрямку є надзвичайно важливим.

Андреас Бернер зазначив, що приємно вражений якістю волинського посадматеріалу. Тож подальші подібні зустрічі будуть однозначно корисними для обох сторін.
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинський ліс, зустріч, шведська коспанія. відзначила досвід лісівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подякуйте Коритану З.М.,який залишив взірцеве господарство
Відповісти
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 14:34
На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 14:30
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Отруєння у луцькій «Фелічіті»: серед постраждалих – маленька дитина
Сьогодні, 14:02
У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Нардеп Степан Івахів зустрівся з жителями Світязя. ФОТО* Нардеп Степан Івахів зустрівся з жителями Світязя. ФОТО*
04 липень, 15:59
«Долю виборів мають вирішувати люди», – Степан Івахів* «Долю виборів мають вирішувати люди», – Степан Івахів*
25 червень, 14:54
Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом
18 червень, 13:03
Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом
11 червень, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії
Сьогодні, 15:46
 0
Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру
Сьогодні, 15:37
 0
Волинський каноїст здобув «золото» на чемпіонаті Європи. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
 0
Президент нагородив трьох спортсменів з Волині
Сьогодні, 15:21
 0
Підприємство з вирощування курчат-бройлерів не є причиною смороду в Луцьку, – мерія
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿