«Потрібно їхати і говорити», – Тарас Шкітер про об’єднання Луцька із селами





Про це розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер в інтерв'ю Району.Луцьк, - пише



"Сьогодні Луцьк має шанс об’єднатися з Прилуцькою сільською радою. Потрібно їхати і з ними говорити", – наголосив він.



Адже, з його слів, після укрупнення районів, областей, Луцьк може втратити статус обласного центру.



"Мені як корінному лучанину, людині, яка виросла на 40-му кварталі, нічого не може бути гірше за це. І вина буде лежати не лише на міській владі, а на головах селищних рад, на головах сільських рад, на головах об’єднаних територіальних громад, які зараз не чують нас. З ними потрібно працювати, потрібно об’єктивно цю ситуацію висвітлювати. Не можна допустити, щоб Луцьк втратив статус обласного центру", – зазначив Тарас Шкітер.



Повну версію інтерв'ю можна переглянути на каналі Громадянського Руху "СВІДОМІ"



Нагадаємо, що приєднання до Луцька Прилуцької сільської ради, що у Ківерцівському районі, могло відбутися ще декілька років тому. Депутати сільської ради 29 вересня 2017-го проголосували за відповідне рішення,проте на нього наклав вето сільський голова Валентин Арчибасов.



Вважаючи такі дії сільського голови неправомірними в січні 2018 року депутати подали заяви в прокуратуру, поліцію та облраду.



У березні 2018 року депутати Прилуцької сільради дали знову згоду на об′єднання. Проте сільський голова втретє зупинив дію обєднання з Луцьком. Відтак, депутати Прилуцької сільської ради не ухвалили рішення про надання згоди на об′єднання із Луцьком.



Учора, 15 липня, під час сесії депутати Прилуцької сільської ради

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