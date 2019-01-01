Волинський плавець – срібний призер на чемпіонаті України





Змагання проходили упродовж 10-12 липня, – інформує



Так, на дистанції 400 метрів здобув "срібло" майстер спорту з плавання, багаторазовий переможець і призер всеукраїнських та міжнародних змагань Олексій Смаль із Луцька (на фото - крайній зліва), онук Созона Смаля – тренера з боксу та кікбоксингу любешівського дитячо-молодіжного спортивного клубу "УДАР".



За словами Созона Антоновича, в кінці червня на чемпіонаті України на відкритій воді у Бердянську на відкритій воді Олексій здобув 4 місце на дистанції 5 кілометрів.



Також був переможцем і призером на всеукраїнських змаганнях із підводного плавання в ластах. А от найуспішніший він у плаванні вільним стилем, зокрема на довгих дистанціях – 200, 400, 800 та 1500 метрів у басейні та на відкритій воді – 5, 7,5 та 10 кілометрів.



Зазначають, тренується Олексій у спортивному товаристві "Україна" та виступає за Київ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі в басейні "Спартак-КПУ" відбувався літній чемпіонат України з плавання на короткій дистанції. Срібним призером став 19-річний уродженець Любешева.Змагання проходили упродовж 10-12 липня, – інформує Любешівська районна газета "Нове життя". Так, на дистанції 400 метрів здобув "срібло" майстер спорту з плавання, багаторазовий переможець і призер всеукраїнських та міжнародних змаганьіз Луцька (на фото - крайній зліва), онук– тренера з боксу та кікбоксингу любешівського дитячо-молодіжного спортивного клубу "УДАР".За словами Созона Антоновича, в кінці червня на чемпіонаті України на відкритій воді у Бердянську на відкритій воді Олексій здобув 4 місце на дистанції 5 кілометрів.Також був переможцем і призером на всеукраїнських змаганнях із підводного плавання в ластах. А от найуспішніший він у плаванні вільним стилем, зокрема на довгих дистанціях – 200, 400, 800 та 1500 метрів у басейні та на відкритій воді – 5, 7,5 та 10 кілометрів.Зазначають, тренується Олексій у спортивному товаристві "Україна" та виступає за Київ.

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