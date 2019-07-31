У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
Сьогодні, 13:48
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity
- Купон діє у будні дні до 31.07.2019 включно
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!» – запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity
- Купон діє у будні дні до 31.07.2019 включно
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!» – запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Сьогодні, 14:21
У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
Сьогодні, 13:48
На Волині сільський голова взяв 5 тисяч доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 13:24