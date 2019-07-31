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У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*

У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.

Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:

- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity
- Купон діє у будні дні до 31.07.2019 включно

«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!» – запрошують у ТРЦ.

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Теги: ПортCity
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