У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*





Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:



- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity

- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%

- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity

- Купон діє у будні дні до 31.07.2019 включно



«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!» – запрошують у ТРЦ.

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