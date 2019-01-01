Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00АЗС «Амік», АЗС «Окко», ПП «Універсам», ПАТ «Укрнафта» АЗСФОП «Доста І.О.» магазин, ТзОВ «Пятидні» насосна, млин, пилорама, бригада, склад продуктів «Сільський вісник»с. Пятидні, вул. Набережна, Сільська, Ковпака, Незалежності, Дружби, Л.УкраїнкиІнформацію не надано.1. 9:30 - 15:30.с.Низкиничі вул.1Травня2. 9:30 – 17:00школас.Павлівка вул.Шкільна, ЛіснаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1.ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,Л.89-11, Л.89-129:00-17:00ПАТ Ковельмолоко водозабірКовельське УВКГм.Ковель, вул.Ватутіна2. 9:00-17:003. 9:00-17:00СВК"Вікторія"Ковельське П-во вет.медициниДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Ковельське Райво стадіон смт.ГолобиГолобське споживче товариствоПАТ" Волиньгаз "Ковельське Райво школа ПоповичіТзОВ "В.Прометей"ПАТ"Укртелеком"СТзОВ"Поповичі"С/Р ПоповичіЦерква с.ПоповичіТзОВ "Ніка-Добробут"смт.Голобис.Калиновникс.Поповичі4. 9:00-17:00ФОП Санько А.С.СТзОВ"Заповіт"С/Р КозлиничіСТ ПоворськКовельське МТМОКовельське Райвос.ГривяткиВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-10 кВ Л-59 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394,,408,406,620,334,635,588,387, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764)09:00 – 17:00ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук, фірма "Віта-Авто"у формі ТзОВ, ФОП Книш Степан Миколайович, ФОП Линник Валентина Іванівна, ФОП Кучма Олександр Ярославов.с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка2. 09:30 – 17:00с. В. Омеляник вул.Володимирська3. 10:00-16:00школаМлинБудинок пристарілихс. Білостік вул. Шкільна, Миру, Шевченка4.КТП-34510:00-16:00ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.5.ПЛ-10кВ Л-41-0309:00-17:00ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока6.ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)10:00-17:00АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська1. 9:00 – 17:00с.ГолядинВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2. 09:00-17:00ДНЗ №6, відділ зв’язку №5, стоматологія, архітектурне бюро, магазини: Єтюд, Для Вас, Техно мрія, Анастасія, Сонечко; аптека Вестфарм, перукарня, кав’ярня Моє місто, кафе Україна, ПП Автолюкс, Вернісаж, аптека, служба Берегиням.Нововолинськм-н Шахтарський, 36, 38, 40, 39Авул.Кауркова, 17вул.Пирогова, 73. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.А.Кисіля, 14-24вул.Грушевського, 25-65, 24-40вул.Ломоносова, 13,15вул.Самчука, 1вул.Толстого, 1І провулок 1, 2ІІ провулок, 1, 21. 10:00-17:00с.Датинь.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1159:00-17:00с.Уляники рибучасток, свинарник.с.Уляники вул.Центральна.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2429:00-17:00с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3779:00-17:00с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,ПЛ-0,4 кВ від КТП-4779:00-17:00м.Рожище, вул. Курбаса5. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. 9:00-17:00м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,ПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ від ЗТП-2659:00-17:00м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоскм.Рожище вул.Незалежності 33, 13ПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13ПЛ-0,4 кВ від КТП-2129:00-17:00с.Береськ, молокопункт, ППМ.с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.14ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-3479:00-17:00м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,15ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1019:00-17:00м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20КТП-169 Л-110:00 - 17:00с Дубечне без напруги вул: Підварська, КостючикаЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".10:00 - 16:00смт Стара ВижівкаЖитловий будинок вул Забілицька-21. 10:30-16:30Вет. медицина