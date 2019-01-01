Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
АЗС «Амік», АЗС «Окко», ПП «Універсам», ПАТ «Укрнафта» АЗС
ФОП «Доста І.О.» магазин, ТзОВ «Пятидні» насосна, млин, пилорама, бригада, склад продуктів «Сільський вісник»
с. Пятидні, вул. Набережна, Сільська, Ковпака, Незалежності, Дружби, Л.Українки
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 - 15:30.
с.Низкиничі вул.1Травня
2. 9:30 – 17:00
школа
с.Павлівка вул.Шкільна, Лісна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1.
ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,
Л.89-11, Л.89-12
9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00
3. 9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво стадіон смт.Голоби
Голобське споживче товариство
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське Райво школа Поповичі
ТзОВ "В.Прометей"
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ"Поповичі"
С/Р Поповичі
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
смт.Голоби
с.Калиновник
с.Поповичі
4. 9:00-17:00
ФОП Санько А.С.
СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
СТ Поворськ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
с.Гривятки
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-59 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394,,408,406,620,334,635,588,387, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764)
09:00 – 17:00
ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук, фірма "Віта-Авто"у формі ТзОВ, ФОП Книш Степан Миколайович, ФОП Линник Валентина Іванівна, ФОП Кучма Олександр Ярославов.
с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
2. 09:30 – 17:00
с. В. Омеляник вул.Володимирська
3. 10:00-16:00
школа
Млин
Будинок пристарілих
с. Білостік вул. Шкільна, Миру, Шевченка
4.
КТП-345
10:00-16:00
ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".
с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.
5.
ПЛ-10кВ Л-41-03
09:00-17:00
ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",
с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока
6.
ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)
10:00-17:00
АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.
с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. 09:00-17:00
ДНЗ №6, відділ зв’язку №5, стоматологія, архітектурне бюро, магазини: Єтюд, Для Вас, Техно мрія, Анастасія, Сонечко; аптека Вестфарм, перукарня, кав’ярня Моє місто, кафе Україна, ПП Автолюкс, Вернісаж, аптека, служба Берегиня
м.Нововолинськ
м-н Шахтарський, 36, 38, 40, 39А
вул.Кауркова, 17
вул.Пирогова, 7
3. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Грушевського, 25-65, 24-40
вул.Ломоносова, 13,15
вул.Самчука, 1
вул.Толстого, 1
І провулок 1, 2
ІІ провулок, 1, 2
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
с.Датинь.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-377
9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. 9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-265
9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-0,4 кВ від КТП-212
9:00-17:00
с.Береськ, молокопункт, ППМ.
с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
1
КТП-169 Л-1
10:00 - 17:00
с Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
ЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1. 10:30-16:30
Вет. медицина
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
АЗС «Амік», АЗС «Окко», ПП «Універсам», ПАТ «Укрнафта» АЗС
ФОП «Доста І.О.» магазин, ТзОВ «Пятидні» насосна, млин, пилорама, бригада, склад продуктів «Сільський вісник»
с. Пятидні, вул. Набережна, Сільська, Ковпака, Незалежності, Дружби, Л.Українки
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 - 15:30.
с.Низкиничі вул.1Травня
2. 9:30 – 17:00
школа
с.Павлівка вул.Шкільна, Лісна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1.
ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,
Л.89-11, Л.89-12
9:00-17:00
ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00
3. 9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво стадіон смт.Голоби
Голобське споживче товариство
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське Райво школа Поповичі
ТзОВ "В.Прометей"
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ"Поповичі"
С/Р Поповичі
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
смт.Голоби
с.Калиновник
с.Поповичі
4. 9:00-17:00
ФОП Санько А.С.
СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
СТ Поворськ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
с.Гривятки
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-59 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394,,408,406,620,334,635,588,387, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764)
09:00 – 17:00
ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук, фірма "Віта-Авто"у формі ТзОВ, ФОП Книш Степан Миколайович, ФОП Линник Валентина Іванівна, ФОП Кучма Олександр Ярославов.
с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
2. 09:30 – 17:00
с. В. Омеляник вул.Володимирська
3. 10:00-16:00
школа
Млин
Будинок пристарілих
с. Білостік вул. Шкільна, Миру, Шевченка
4.
КТП-345
10:00-16:00
ФОП Дацюк Н.В., ПП "Баківці".
с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська.
5.
ПЛ-10кВ Л-41-03
09:00-17:00
ТзОВ "СВК Волинь Сервіс",
с. Сьомаки, вул. Молодіжна, Висока
6.
ПЛ-10 кВ Л-33-01 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.)
10:00-17:00
АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”.
с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. 09:00-17:00
ДНЗ №6, відділ зв’язку №5, стоматологія, архітектурне бюро, магазини: Єтюд, Для Вас, Техно мрія, Анастасія, Сонечко; аптека Вестфарм, перукарня, кав’ярня Моє місто, кафе Україна, ПП Автолюкс, Вернісаж, аптека, служба Берегиня
м.Нововолинськ
м-н Шахтарський, 36, 38, 40, 39А
вул.Кауркова, 17
вул.Пирогова, 7
3. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Грушевського, 25-65, 24-40
вул.Ломоносова, 13,15
вул.Самчука, 1
вул.Толстого, 1
І провулок 1, 2
ІІ провулок, 1, 2
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
с.Датинь.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-377
9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. 9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-265
9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-0,4 кВ від КТП-212
9:00-17:00
с.Береськ, молокопункт, ППМ.
с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
1
КТП-169 Л-1
10:00 - 17:00
с Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
ЗТП-164 СТ Вижва "Ліцей".
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1. 10:30-16:30
Вет. медицина
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