На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 14:34
На Волині водій буса Renault втратив керування і злетів в кювет. На щастя, автомобіль не зіткнувся із зустрічним транспортом, обійшлось без жертв.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на трасі поблизу повороту на село Хворостів Любомльського району.
Зі слів очевидців, водій, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість руху та злетів в кювет.
На місці працює патрульна поліція, відповідно до попередньої інформації обійшлось без жертв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на трасі поблизу повороту на село Хворостів Любомльського району.
Зі слів очевидців, водій, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість руху та злетів в кювет.
На місці працює патрульна поліція, відповідно до попередньої інформації обійшлось без жертв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Київщині рецидивіст-«спайдермен» вбив чоловіка табуреткою
Сьогодні, 14:59
Психічнохворий чоловік побив вікна прокуратури у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:51
На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 14:34
На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 14:30
Шведська компанія відзначила досвід волинських лісівників. ФОТО
Сьогодні, 14:21