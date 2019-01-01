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На Волині бус злетів у кювет. ФОТО

На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій буса Renault втратив керування і злетів в кювет. На щастя, автомобіль не зіткнувся із зустрічним транспортом, обійшлось без жертв.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився на трасі поблизу повороту на село Хворостів Любомльського району.

Зі слів очевидців, водій, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість руху та злетів в кювет.

На місці працює патрульна поліція, відповідно до попередньої інформації обійшлось без жертв.

На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
На Волині бус злетів у кювет. ФОТО
На Волині бус злетів у кювет. ФОТО

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Теги: бус, аварія, кювет
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