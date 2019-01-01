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На Київщині рецидивіст-«спайдермен» вбив чоловіка табуреткою

На Київщині рецидивіст-«спайдермен» вбив чоловіка табуреткою
На Київщині раніше судимий хлопець убив чоловіка табуреткою у власному будинку.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Київської області.

За даними прокуратури, 14 липня в селі Горенка Києво-Святошинського району Київської області раніше судимий 23-річний хлопець на ґрунті довготривалих неприязних відносин, перебуваючи на території домоволодіння потерпілого, наніс останньому численні удари табуреткою та дерев’яною палицею по голові.

Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці вчинення злочину, не дочекавшись швидкої медичної допомоги. Цікаво, що на момент вчинення вказаного злочину підозрюваний замаскувався, одягнувши костюм «Спайдермена».

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім того, місцева прокуратура до суду подала клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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Теги: Київщина, рецидивіст, вбивство, смерть
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