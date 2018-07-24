Підприємство з вирощування курчат-бройлерів не є причиною смороду в Луцьку, – мерія





Про це повідомили у



За висновками перевірки, проведеної представниками Державної екологічної інспекції у Волинській області на ТзОВ “Агідель” агропромислової групи “Пан Курчак”, яке спеціалізується на вирощуванні курчат-бройлерів та є одним із найбільших інкубаторів в Україні, діяльність цього підприємства не є причиною поширення неприємного запаху у Луцьку.



Під час засідання тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті керівник підрозділу ТзОВ "Агідель" Віктор Сирота детально розповів, як відбувається утилізація відходів.



За словами Віктора Сироти, ТзОВ “Агідель” працює із 2003 року. За час діяльності підприємства жодних скарг на сморід на адресу підприємства не надходило.



Під час кожного виробничого циклу утворюються відходи тваринництва. Усі ці відходи, яких щоденно утворюється близько 3-4 тонн, регулярно відвозяться на утилізацію у ветеринарно-санітарні заводи, що розташовані в інших областях, зокрема у Костополі Рівненської області та Хмельницькому.



Факт вивозу відходів для утилізації кожного разу засвідчує на місці представник ветеринарно-санітарної служби та видає відповідні документи.



“Кількість відходів, які утворюються протягом одного виробничого циклу на підприємстві, не співставна із тими об’ємами мелясної барди, які підприємець Токарчук зливає на поля фільтрації кожні дві години. Щодня працівники ТзОВ “Агідель” помічають величезні МАЗи, які курсують у напрямку полів фільтрації”, – зауважив керівник підрозділу підприємства.



Окрім цього, дадав, один раз на рік на підприємстві проводиться перевірка відповідними службами норм викидів хімічних речовин.



За словами Віктора Сироти, забруднення повітря навіть в межах санітарної зони є збитковим для підприємства через специфіку організації технологічного процесу. Саме тому ТзОВ “Агідель” є зацікавленою стороною у вирішення проблеми смороду у місті та висловила своє сприяння у подоланні цієї проблеми.





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