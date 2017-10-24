Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру

Восьмий апеляційний адміністративний суд поновивна посаді заступника начальника управління Держгеокадастру у Волинській області.Відповідне рішення ухвалене 9 липня, — йдеться в ухвалі суду.Апеляційні скарги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області суд залишив без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду від 20 березня у справі за позовом Степана Білана до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області - без змін.Тож наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 26.11.2018 року № 139-то «Про звільненя Білана С.В.» повторно визнали протиправним та скасували.Також Держгеокадастр України зобов'язали поновити Білана Степана Володимировича на посаді заступника начальника - начальника Управління з контролю за використання та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Зауважимо, що за інформацією відкритих інтернет-сервісів Міністерства юстиції України за невиконання рішення суду на Держгеокадастр України відкрито виконавче провадження.