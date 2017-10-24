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Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру

Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру
Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив Степана Білана на посаді заступника начальника управління Держгеокадастру у Волинській області.

Відповідне рішення ухвалене 9 липня, — йдеться в ухвалі суду.

Апеляційні скарги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області суд залишив без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду від 20 березня у справі за позовом Степана Білана до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області - без змін.

Тож наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 26.11.2018 року № 139-то «Про звільненя Білана С.В.» повторно визнали протиправним та скасували.

Також Держгеокадастр України зобов'язали поновити Білана Степана Володимировича на посаді заступника начальника - начальника Управління з контролю за використання та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Зауважимо, що за інформацією відкритих інтернет-сервісів Міністерства юстиції України за невиконання рішення суду на Держгеокадастр України відкрито виконавче провадження.

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Теги: Степан Білан, Держгеокадастр, Волинь
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