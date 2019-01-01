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У волинському місті відключать воду на декількох вулицях

У волинському місті відключать воду на декількох вулицях
На вулиці Луцькій та декількох прилеглих до неї вулицях Володимира-Волинського відключать водопостачання.

Про це повідомили під час оперативної наради 16-го липня, пише БУГ.

Відключення водопостачання пов'язане з роботами по підключенню до мережі села Заріччя.

Воду відключать у період з 10 до 14 години.

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Теги: вода, відключення, Володимир-Волинський
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