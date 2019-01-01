У селищі на Волині владика Михаїл очолив престольний празник. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



З нагоди престольного свята та 10-річчя освяти храму Апостолів Петра й Павла архієрей очолив Божественну літургію.



У 2009 році тоді ще архієпископ Михаїл освятив храм. Оригінальний іконостас, у якому поєднується традиційність і сучасний стиль, спроектував і виготовив настоятель парафії протоієрей Андрій Сех.



Проповідуючи під час празника десять років по тому, керівник єпархією згадав історію храму та самої території, на якій знаходиться святиня, і подякував вірним, що вдалося зберегти її, не зруйнувати, а відбудувати, прославивши свій край.



"Сьогодні ми маємо нагоду розповідати про те, що бачили, зберегти, що маємо і передати наступним поколінням", – розповів владика Михаїл.



За богослужінням із високопреосвященним, зокрема молилися ковельський районний декан протоієрей Іван Бонис, старовижівський – протоієрей Іван Зеленко, о. Андрій, інше духовенство – місцеве, а також із луцького районного та ківерецького благочинь, голова райради Андрій Броїло, очільник селищної ради Сергій Гарбарук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ З нагоди престольного свята та 10-річчя освяти храму Апостолів Петра й Павла архієрей очолив Божественну літургію.У 2009 році тоді ще архієпископ Михаїл освятив храм. Оригінальний іконостас, у якому поєднується традиційність і сучасний стиль, спроектував і виготовив настоятель парафії протоієрейПроповідуючи під час празника десять років по тому, керівник єпархією згадав історію храму та самої території, на якій знаходиться святиня, і подякував вірним, що вдалося зберегти її, не зруйнувати, а відбудувати, прославивши свій край."Сьогодні ми маємо нагоду розповідати про те, що бачили, зберегти, що маємо і передати наступним поколінням", – розповів владика Михаїл.За богослужінням із високопреосвященним, зокрема молилися ковельський районний декан протоієрей, старовижівський – протоієрей, о., інше духовенство – місцеве, а також із луцького районного та ківерецького благочинь, голова райради, очільник селищної ради

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