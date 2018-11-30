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На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО

На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО
Лісівники ДП «Цуманське ЛГ» виявили у канаві тушу самки лося, яку збив автомобіль.

Сталася ДТП на відрізку автодороги Берестяне-Холоневичі, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

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Очевидно, що тварину збив автомобіль. Про це свідчать залишки скла від фар.

Проте з незрозумілих причин водій вирішив не повідомляти про автопригоду у поліцію, а зник з місця події, перед цим намагаючись приховати вбиту тварину у канаві, що біля дороги.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група.

Варто зазначити, що лось ­– тварина червонокнижна. Вона – під особливою охороною.

На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО
На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО
На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, лось, тварина
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