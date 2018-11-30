На Волині водій збив самку лося та сховав тушу у канаву. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Лісівники ДП «Цуманське ЛГ» виявили у канаві тушу самки лося, яку збив автомобіль.
Сталася ДТП на відрізку автодороги Берестяне-Холоневичі, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
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Очевидно, що тварину збив автомобіль. Про це свідчать залишки скла від фар.
Проте з незрозумілих причин водій вирішив не повідомляти про автопригоду у поліцію, а зник з місця події, перед цим намагаючись приховати вбиту тварину у канаві, що біля дороги.
Нині на місці працює слідчо-оперативна група.
Варто зазначити, що лось – тварина червонокнижна. Вона – під особливою охороною.
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Сталася ДТП на відрізку автодороги Берестяне-Холоневичі, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже «мертва» справа про мертвих лосів: трупи тварин – досі у холодильнику, а покараних – нема
Очевидно, що тварину збив автомобіль. Про це свідчать залишки скла від фар.
Проте з незрозумілих причин водій вирішив не повідомляти про автопригоду у поліцію, а зник з місця події, перед цим намагаючись приховати вбиту тварину у канаві, що біля дороги.
Нині на місці працює слідчо-оперативна група.
Варто зазначити, що лось – тварина червонокнижна. Вона – під особливою охороною.
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