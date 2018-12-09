Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Сьогодні, 16:56
Біля в'їзного знаку "Рожище" школярі облагородили клумбу з чорнобривцями.
Про це інформує Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.
Так, у вівторок, 16 липня, декілька учнів 7-Б класу ЗОШ №2, пропололи та прибрали клумбу чорнобривців.
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"Приємно, коли рожищани проявляють ініціативу та долучаються до добрих справ! - йдеться у дописі.
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Про це інформує Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.
Так, у вівторок, 16 липня, декілька учнів 7-Б класу ЗОШ №2, пропололи та прибрали клумбу чорнобривців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я українець і я цим пишаюся»: у селі на Волині розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
"Приємно, коли рожищани проявляють ініціативу та долучаються до добрих справ! - йдеться у дописі.
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