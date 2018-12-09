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Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака

Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Біля в'їзного знаку "Рожище" школярі облагородили клумбу з чорнобривцями.

Про це інформує Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.

Так, у вівторок, 16 липня, декілька учнів 7-Б класу ЗОШ №2, пропололи та прибрали клумбу чорнобривців.

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"Приємно, коли рожищани проявляють ініціативу та долучаються до добрих справ! - йдеться у дописі.

Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака



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Теги: клумба, Рожище, діти
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