WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*
Сьогодні, 17:25
Територію комплексу WEST AUTO HUB пропонують в оренду для організації семінарів, навчання та інших подій.
У приміщенні може поміститися більше сотні людей. Тут є хороше освітлення, акустична система та сцена, яка крутиться. На території комплексу працює цілодобова охорона та відеонагляд, для усіх учасників - безкоштовна парковка.
Більше інформації можна отримати за посиланням: https://westautohub.ua/ua/blog/west-auto-hub/terytoria-wah-vidkryta-dlia-podij/
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У приміщенні може поміститися більше сотні людей. Тут є хороше освітлення, акустична система та сцена, яка крутиться. На території комплексу працює цілодобова охорона та відеонагляд, для усіх учасників - безкоштовна парковка.
Більше інформації можна отримати за посиланням: https://westautohub.ua/ua/blog/west-auto-hub/terytoria-wah-vidkryta-dlia-podij/
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