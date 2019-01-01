WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*





У приміщенні може поміститися більше сотні людей. Тут є хороше освітлення, акустична система та сцена, яка крутиться. На території комплексу працює цілодобова охорона та відеонагляд, для усіх учасників - безкоштовна парковка.



Більше інформації можна отримати за посиланням:



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