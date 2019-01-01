вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*

WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*
Територію комплексу WEST AUTO HUB пропонують в оренду для організації семінарів, навчання та інших подій.

У приміщенні може поміститися більше сотні людей. Тут є хороше освітлення, акустична система та сцена, яка крутиться. На території комплексу працює цілодобова охорона та відеонагляд, для усіх учасників - безкоштовна парковка.

Більше інформації можна отримати за посиланням: https://westautohub.ua/ua/blog/west-auto-hub/terytoria-wah-vidkryta-dlia-podij/
WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*
Сьогодні, 17:25
На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу
Сьогодні, 17:20
Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:18
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Де у Луцьку можна купити вживане авто з Європи?* Де у Луцьку можна купити вживане авто з Європи?*
03 травень, 09:02
Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця* Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця*
24 квітень, 11:36
У Луцьку вперше з’явилася можливість взяти у лізинг вживане авто* У Луцьку вперше з’явилася можливість взяти у лізинг вживане авто*
18 квітень, 09:52
Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО* Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО*
03 квітень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*
Сьогодні, 17:25
 0
На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу
Сьогодні, 17:20
 0
Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:18
 0
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿