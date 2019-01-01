Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 липня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +16…+19. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +16…+19. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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