Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 липня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +16…+19. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +16…+19. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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