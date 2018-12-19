вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО

Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
За допомогою Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості Тетяна Михайлецька реалізувала цікаву бізнес-ідею.

Жінка шукала роботу з гнучким графіком, який би дозволив приділяти більше часу сім’ї, – йдеться у прес-службі ВОЦЗ.

Під час перебування на обліку безробітна пройшла профілювання, де фахівці центру зайнятості визначили її потенціал до працевлаштування. Також Тетяна взяла участь у профконсультаційних заходах, зокрема, в інформаційному семінарі «Як розпочати свій бізнес», під час якого зрозуміла: вона й сама може розпочати власну справу. Професійна консультація із застосуванням психодіагоностичного тестування підтвердила її бажання. Позаду навчання, захист бізнес-плану, відкриття власної справи за сприяння служби зайнятості.

Сьогодні дизайнер інтер’єру за освітою та мати двох дітей у власному будинку облаштувала студію, де виготовляє квіти-гіганти з ізолону та фоамірану. Це – новий тренд у Європі. Тетяна замовляє матеріали за кордоном. Вони не надто дешеві, але ведення підприємницької діяльності приносить непоганий і стабільний дохід. Головне, що красиві квіти – безпечні, оскільки матеріал фоаміран нелегкозаймистий.

Нині дизайнерка бере участь у проекті «Свої», де презентує власні вироби. З радістю ділиться досвідом на майстер-класах для дітей та дорослих.

На сьогодні майстриня оформила не один десяток фотозон на випускних вечорах, вітрини магазинів, дитячі свята. Тетяна Михайлецька планує розвиватися, щоб у майбутньому сформувати маленьку компанію з найманими працівниками.

«Хоча від освоєння техніки до створення шедевра мине чимало часу і буде зіпсутий не один лист матеріалу – це не привід зупинятися! Адже декор, виготовлений вручну, душевніший, а кожна робота – унікальна», – запевняє майстриня.

Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ВОЦЗ, центр зайнятості, бізнес
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу
Сьогодні, 17:20
Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:18
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Сьогодні, 16:56
Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО
19 грудень, 2018, 11:42
Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень
12 липень, 16:46
На Волині створили онлайн-карту вакансій На Волині створили онлайн-карту вакансій
03 липень, 05:38
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО «Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
27 червень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу
Сьогодні, 17:20
 0
Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:18
 0
Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Добра справа на канікулах: у місті на Волині діти прибрали територію біля в'їзного знака
Сьогодні, 16:56
 0
Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне
Сьогодні, 16:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿