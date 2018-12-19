Новий тренд у Європі: волинська майстриня виготовляє квіти-гіганти. ФОТО

За допомогою Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості Тетяна Михайлецька реалізувала цікаву бізнес-ідею.Жінка шукала роботу з гнучким графіком, який би дозволив приділяти більше часу сім’ї, – йдеться у прес-службі ВОЦЗ.Під час перебування на обліку безробітна пройшла профілювання, де фахівці центру зайнятості визначили її потенціал до працевлаштування. Також Тетяна взяла участь у профконсультаційних заходах, зокрема, в інформаційному семінарі «Як розпочати свій бізнес», під час якого зрозуміла: вона й сама може розпочати власну справу. Професійна консультація із застосуванням психодіагоностичного тестування підтвердила її бажання. Позаду навчання, захист бізнес-плану, відкриття власної справи за сприяння служби зайнятості.Сьогодні дизайнер інтер’єру за освітою та мати двох дітей у власному будинку облаштувала студію, де виготовляє квіти-гіганти з ізолону та фоамірану. Це – новий тренд у Європі. Тетяна замовляє матеріали за кордоном. Вони не надто дешеві, але ведення підприємницької діяльності приносить непоганий і стабільний дохід. Головне, що красиві квіти – безпечні, оскільки матеріал фоаміран нелегкозаймистий.Нині дизайнерка бере участь у проекті «Свої», де презентує власні вироби. З радістю ділиться досвідом на майстер-класах для дітей та дорослих.На сьогодні майстриня оформила не один десяток фотозон на випускних вечорах, вітрини магазинів, дитячі свята. Тетяна Михайлецька планує розвиватися, щоб у майбутньому сформувати маленьку компанію з найманими працівниками.«Хоча від освоєння техніки до створення шедевра мине чимало часу і буде зіпсутий не один лист матеріалу – це не привід зупинятися! Адже декор, виготовлений вручну, душевніший, а кожна робота – унікальна», – запевняє майстриня.