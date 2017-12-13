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Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень

Любешівський коледж відремонтують за 3 мільйони гривень
Навчально-адміністративний корпус Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, що на вулиці Брестській, 7 капітально відремонтують.

Відкриті торги для пошуку підрядників коледж уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 серпня, а аукціон має розпочатися 2 серпня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 3 мільйона гривень.

Ремонт включатиме розбирання, демонтаж, очищення приміщень від сміття, мурування стін та перегородок, підсилення стін металевими обоймами, стяжками, улаштування перекриттів, заміну покрівлі, нарощування вентиляційних каналів тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Капітальний ремонт мають завершити до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, у серпні 2017 року на Волині обвалилося чотири поверхи стіни Любешівського технічного коледжу.

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Теги: Любешівський коледж ЛНТУ, обвал, кошти
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