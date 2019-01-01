У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків
Сьогодні, 18:10
У Луцьку організовують акцію «Безпечний Луцьк», під час якої будуть боротися із рекламою наркотиків на будівлях.
Квест відбудеться 20 липня в 11:00 в Центральному парку культури і відпочинку, – про це повідомила власниця кафе «Шарлотка» Зоряна Гладишевська на своїй сторінці у Facebook, – пише 12 канал.
Жінка зазначає, що сама є матір’ю двох дітей і вважає неприпустимою рекламу наркотиків на кожному кроці.
Організаторка квесту наголошує, що за результатами невеличкого опитування стало відомо, що багато підлітків, знають що рекламують на стінах будинків, а 80% дорослих – ні.
«Давайте разом очистимо стіни Луцька від цього лайна та хоч якось захистимо дітей від інформаційного впливу. Прошу долучитися спонсорів на закупівлю балончиків з фарбою та подарунків для учасників квесту «Безпечний Луцьк», – йдеться у повідомленні.
Зоряна Гладишевська зазначає, що готує солодкі подарунки для учасників акції.
Детальніше про подію читайте ТУТ.
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Квест відбудеться 20 липня в 11:00 в Центральному парку культури і відпочинку, – про це повідомила власниця кафе «Шарлотка» Зоряна Гладишевська на своїй сторінці у Facebook, – пише 12 канал.
Жінка зазначає, що сама є матір’ю двох дітей і вважає неприпустимою рекламу наркотиків на кожному кроці.
Організаторка квесту наголошує, що за результатами невеличкого опитування стало відомо, що багато підлітків, знають що рекламують на стінах будинків, а 80% дорослих – ні.
«Давайте разом очистимо стіни Луцька від цього лайна та хоч якось захистимо дітей від інформаційного впливу. Прошу долучитися спонсорів на закупівлю балончиків з фарбою та подарунків для учасників квесту «Безпечний Луцьк», – йдеться у повідомленні.
Зоряна Гладишевська зазначає, що готує солодкі подарунки для учасників акції.
Детальніше про подію читайте ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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