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У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків

У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків
У Луцьку організовують акцію «Безпечний Луцьк», під час якої будуть боротися із рекламою наркотиків на будівлях.

Квест відбудеться 20 липня в 11:00 в Центральному парку культури і відпочинку, – про це повідомила власниця кафе «Шарлотка» Зоряна Гладишевська на своїй сторінці у Facebook, – пише 12 канал.

Жінка зазначає, що сама є матір’ю двох дітей і вважає неприпустимою рекламу наркотиків на кожному кроці.

Організаторка квесту наголошує, що за результатами невеличкого опитування стало відомо, що багато підлітків, знають що рекламують на стінах будинків, а 80% дорослих – ні.

«Давайте разом очистимо стіни Луцька від цього лайна та хоч якось захистимо дітей від інформаційного впливу. Прошу долучитися спонсорів на закупівлю балончиків з фарбою та подарунків для учасників квесту «Безпечний Луцьк», – йдеться у повідомленні.

Зоряна Гладишевська зазначає, що готує солодкі подарунки для учасників акції.

Детальніше про подію читайте ТУТ.


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Теги: наркотики, Луцьк, реклама, акція, анонс, подія, Шарлотка
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