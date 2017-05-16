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У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки

У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
У Луцьку трапилася аварія за участю маршрутних таксі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, на проспекті Перемоги близько 18 години 16 липня сталася ДТП за участю двох маршрутних таксі: приміської маршрутки та автобусу №17.

Згідно з попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції, у результаті сталося зіткнення.

Автобуси зазнали механічних пошкоджень.

У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки


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Теги: аварія, Луцьк, маршрутки, ДТП, фото, транспорт
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