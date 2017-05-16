У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки





Про це Інформаційному агентству



З їхніх слів, на проспекті Перемоги близько 18 години 16 липня сталася ДТП за участю двох маршрутних таксі: приміської маршрутки та автобусу №17.



Згідно з попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції, у результаті сталося зіткнення.



Автобуси зазнали механічних пошкоджень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася аварія за участю маршрутних таксі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, на проспекті Перемоги близько 18 години 16 липня сталася ДТП за участю двох маршрутних таксі: приміської маршрутки та автобусу №17.Згідно з попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції, у результаті сталося зіткнення.Автобуси зазнали механічних пошкоджень.

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