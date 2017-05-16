У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
Сьогодні, 18:13
У Луцьку трапилася аварія за участю маршрутних таксі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на проспекті Перемоги близько 18 години 16 липня сталася ДТП за участю двох маршрутних таксі: приміської маршрутки та автобусу №17.
Згідно з попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції, у результаті сталося зіткнення.
Автобуси зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на проспекті Перемоги близько 18 години 16 липня сталася ДТП за участю двох маршрутних таксі: приміської маршрутки та автобусу №17.
Згідно з попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції, у результаті сталося зіткнення.
Автобуси зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі муніципали покарали водіїв за «хамське» паркування. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Ми відкриті для бізнесу, який чесно платить податки, – новий керівник Волинської митниці
Сьогодні, 18:28
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
Сьогодні, 18:13
У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків
Сьогодні, 18:10
У волинському місті відключать воду на декількох вулицях
Сьогодні, 18:01