Округів не «зливали» і шкуру невбитого ведмедя не ділимо, – Разумков у Луцьку*

Лідер партії «Слуга народу»спростував інформацію про те, що очолювана ним партія «зливає» Луцьк кандидату в нардепи, а також розповів про пріоритети в роботі політичної сили і її бачення щодо деяких процесів.Про це йшлося під час пресконференції Разумкова у Луцьку.Розмову із місцевими журналістами очільник пропрезидентської політсили розпочав із відповіді на запитання про формування партії. На його переконання, розбудова партії мала б розпочатися одразу після виборів президента, але одразу «зайшли» у нову виборчу кампанію – напередодні вже парламентських виборів. Тож партійне будівництво відійшло на другий план.«Зараз цього фізично нема як робити. Бо як побіжиш за двома зайцями, то не спіймаєш жодного. Будівництво партії розпочнеться після виборів», - запевнив Дмитро Разумков.Наступне, про що поцікавилися журналісти в керівника «Слуги народу», – інформація про так званий «злив» округу №22 (Луцьк) кандидату в нардепи, чинному голові Волиньради Ігорю Палиці. Мовляв, у Луцьку партія «Слуга народу», представник якої здобув найбільше голосів на виборах президента, свідомо висунула кандидатом маловідомого лікаряУтім, Дмитро Разумков заперечив такі закиди. Він розповів, що з Ігорем Палицею – не знайомий і жодного разу не зустрічався.«У нас є всього 199 кандидатів у всіх виборчих округах. Щоб не було такого, що хтось скаже, що злили округ. Це особиста думка тих, хто її висловлює. Ми підтримуємо лише своїх кандидатів і підтримуємо всіх, кого висували. Нікому нічого не обіцяли і не зливали. Ми не брали кандидатів, які були колись депутатами або зараз є», - висловився Разумков.Очільник «Слуги народу» зауважив, що наразі всі сили команди партії спрямовані на те, аби мати гідний результат на виборах.На запитання про те, як він оцінює рейтинг партії і майбутнє представлення у парламенті, зауважив, що про це наразі рано говорити. Згідно з останніми даними, за його словами, партійний рейтинг сягнув позначки 52,3 %.«Я надіюсь, депутатів буде достатньо для того, щоб представляти кожну з областей», – висловив сподівання Дмитро Разумков.Не змогли не запитати місцеві журналісти і про чутки щодо можливого прем’єрства Ігоря Палиці. Натомість Разумков запевнив, що партія сьогодні займається виборами і не має часу на балачки, у тому числі – й щодо посади прем’єра: «Наскільки мені відомо, сьогодні кандидатура прем’єра не обговорюється. Ні щодо Палиці, ні щодо когось іншого такої дискусії немає».За його словами, насамперед після виборів «Слуга народу» у новоствореному парламенті візьметься за формування бюджету, коаліції, висунення кандидатури прем’єра, персоналій уряду, а вже тоді подумає і про місцеві вибори.Зараз, запевняє, у партії працюють внутрішні комісії, які вже формують навіть деякі майбутні законодавчі ініціативи.«У нас немає пріоритетних і непріоритетних напрямків. У нас всі напрямки важливі. Завдань перед нами стоятиме більш ніж багато», - запевнив Разумков.Щодо того, які партії увійдуть до складу коаліції, він знову ж таки зауважив, що варто дочекатися результатів виборів: «Я б рекомендував нашим опонентам не ділити шкуру невбитого ведмедя. Хай українці проголосують за певні політичні сили, за певних мажоритарників, тоді будемо дивитися. Свої червоні лінії ми намалювали давно. Вони були окреслені на той час ще кандидатом в президенти Володимиром Зеленським. Формування коаліції буде тоді, коли депутати приступлять до виконання своїх обов’язків».До слова, під час пресконференції Разумкова були присутні й кандидати у нардепи у волинських округах. Зокрема, округу №20 –, 22 округу - Сергій Пісачук, 23 –та кандидат від 19-го округу. Модератором же заходу був керівник виборчого штабу «Слуги народу» на Волині й №45 у списку партії