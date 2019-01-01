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Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші

Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші
Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 22 Тарас Шкітер поділився своїми думками про те, де Луцьк повинен брати гроші на розвиток.

Про це кандидат у нардепи розповів під час інтерв`ю для «Район.Луцьк».

Тарас Шкітер зазначив, що бюджет Луцька, як і бюджет Волинської області, не є таким великим, як, до прикладу, бюджет Харкова або Харківської області, саме тому обласний центр Волині оперує порівняно невеликими коштами. Але разом з тим кандидат зауважує, що кошти в Луцька все ж є.

«Мої пріоритети – це вибори міського голови, медичні заклади, безпека і комфорт лучан. І на ці пріоритети, повірте, гроші є. Ми зараз не говоримо про бюджет Луцька. Є Фонд регіонального розвитку, є можливість залучення коштів із державного бюджету до Луцька. Тому все залежить від того, як політик вибудовує свої пріоритети», - сказав Тарас Шкітер.

Також, на думку Шкітера, важлива і співпраця з бізнесом: «Зараз, коли Луцьк не має міського голови, народний депутат від цього міста є, по суті, людиною, яку лучани делегують до Києва, яка має відповідальність і може брати перед інвестором та бізнесом певні зобов’язання. До прикладу, якщо є потужний бізнес в Луцьку, чому він не може профінансувати якісь програми? Ось наше бачення. Я готовий працювати з бізнесом. В нас вже є певні напрацювання щодо додаткового фінансування цих программ».

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Теги: Луцьк, гроші
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