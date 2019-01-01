Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші

Тарас Шкітер поділився своїми думками про те, де Луцьк повинен брати гроші на розвиток.



Про це кандидат у нардепи розповів під час інтерв`ю для



Тарас Шкітер зазначив, що бюджет Луцька, як і бюджет Волинської області, не є таким великим, як, до прикладу, бюджет Харкова або Харківської області, саме тому обласний центр Волині оперує порівняно невеликими коштами. Але разом з тим кандидат зауважує, що кошти в Луцька все ж є.



«Мої пріоритети – це вибори міського голови, медичні заклади, безпека і комфорт лучан. І на ці пріоритети, повірте, гроші є. Ми зараз не говоримо про бюджет Луцька. Є Фонд регіонального розвитку, є можливість залучення коштів із державного бюджету до Луцька. Тому все залежить від того, як політик вибудовує свої пріоритети», - сказав Тарас Шкітер.



Також, на думку Шкітера, важлива і співпраця з бізнесом: «Зараз, коли Луцьк не має міського голови, народний депутат від цього міста є, по суті, людиною, яку лучани делегують до Києва, яка має відповідальність і може брати перед інвестором та бізнесом певні зобов’язання. До прикладу, якщо є потужний бізнес в Луцьку, чому він не може профінансувати якісь програми? Ось наше бачення. Я готовий працювати з бізнесом. В нас вже є певні напрацювання щодо додаткового фінансування цих программ».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 22поділився своїми думками про те, де Луцьк повинен брати гроші на розвиток.Про це кандидат у нардепи розповів під час інтерв`ю для «Район.Луцьк» Тарас Шкітер зазначив, що бюджет Луцька, як і бюджет Волинської області, не є таким великим, як, до прикладу, бюджет Харкова або Харківської області, саме тому обласний центр Волині оперує порівняно невеликими коштами. Але разом з тим кандидат зауважує, що кошти в Луцька все ж є.«Мої пріоритети – це вибори міського голови, медичні заклади, безпека і комфорт лучан. І на ці пріоритети, повірте, гроші є. Ми зараз не говоримо про бюджет Луцька. Є Фонд регіонального розвитку, є можливість залучення коштів із державного бюджету до Луцька. Тому все залежить від того, як політик вибудовує свої пріоритети», - сказав Тарас Шкітер.Також, на думку Шкітера, важлива і співпраця з бізнесом: «Зараз, коли Луцьк не має міського голови, народний депутат від цього міста є, по суті, людиною, яку лучани делегують до Києва, яка має відповідальність і може брати перед інвестором та бізнесом певні зобов’язання. До прикладу, якщо є потужний бізнес в Луцьку, чому він не може профінансувати якісь програми? Ось наше бачення. Я готовий працювати з бізнесом. В нас вже є певні напрацювання щодо додаткового фінансування цих программ».

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