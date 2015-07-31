Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО

Серед тих, хто складав ЗНО для вступу в магістратуру, 17 677 абітурієнтів не змогли подолати поріг тесту «склав/не склав».Тест єдиного вступного іспиту з іноземних мов складається із 42 завдань, кожне з яких оцінюється у один бал, - повідомляє Освіта.ua.Пороговий бал «склав/не склав» за виконання завдань єдиного вступного іспиту встановила предметна фахова комісією на рівні 12 балів.Загалом тест єдиного вступного іспиту складали 55 186 вступників до магістратури, 32% з яких не змогли набрати необхідну кількість балів.Нагадаємо, єдиний вступний іспит з іноземних мов є обов’язковим для вступу на спеціальності магістратури «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» тощо.Також значна кількість вступників до магістратури не склала тести єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, що необхідні для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право».Зокрема, єдине фахове вступне випробування з права не склали 4 142 учасника (29%), єдине фахове вступне випробування із загальних навчальних практичних компетентностей не склали 2573 учасника (18%).Поріг «склав/не склав» за виконання завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей встановлено на рівні 8 тестових балів (із 30 можливих), поріг тесту з восьми базових правничих дисциплін склав 36 балів (із 100 можливих).