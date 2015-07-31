вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО

Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
Серед тих, хто складав ЗНО для вступу в магістратуру, 17 677 абітурієнтів не змогли подолати поріг тесту «склав/не склав».

Тест єдиного вступного іспиту з іноземних мов складається із 42 завдань, кожне з яких оцінюється у один бал, - повідомляє Освіта.ua.

Пороговий бал «склав/не склав» за виконання завдань єдиного вступного іспиту встановила предметна фахова комісією на рівні 12 балів.

Загалом тест єдиного вступного іспиту складали 55 186 вступників до магістратури, 32% з яких не змогли набрати необхідну кількість балів.

Нагадаємо, єдиний вступний іспит з іноземних мов є обов’язковим для вступу на спеціальності магістратури «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» тощо.

Також значна кількість вступників до магістратури не склала тести єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, що необхідні для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право».

Зокрема, єдине фахове вступне випробування з права не склали 4 142 учасника (29%), єдине фахове вступне випробування із загальних навчальних практичних компетентностей не склали 2573 учасника (18%).

Поріг «склав/не склав» за виконання завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей встановлено на рівні 8 тестових балів (із 30 можливих), поріг тесту з восьми базових правничих дисциплін склав 36 балів (із 100 можливих).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, вступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
Сьогодні, 21:49
Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші
Сьогодні, 21:16
У «PremierCity» – допрем'єрний показ анімаційної пригоди «Король Лев»*
Сьогодні, 20:48
Волинський плавець – срібний призер на чемпіонаті України
Сьогодні, 20:29
Луцький водій просить міськраду замалювати старі пішохідні переходи
Сьогодні, 20:14
Схожі новини
Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу
14 червень, 07:19
Прийом документів до ВНЗ продовжено до 2 серпня Прийом документів до ВНЗ продовжено до 2 серпня
31 липень, 2015, 10:58
У Луцьку відкривають нову освітню студію з підготовки до ЗНО* У Луцьку відкривають нову освітню студію з підготовки до ЗНО*
12 липень, 10:30
Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів
06 липень, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
Сьогодні, 21:49
 0
Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші
Сьогодні, 21:16
 0
У «PremierCity» – допрем'єрний показ анімаційної пригоди «Король Лев»*
Сьогодні, 20:48
 0
Волинський плавець – срібний призер на чемпіонаті України
Сьогодні, 20:29
 0
Луцький водій просить міськраду замалювати старі пішохідні переходи
Сьогодні, 20:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿