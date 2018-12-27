Декан луцького вишу пропонує абітурієнтам вступ на магістратуру без ЗНО

Декан факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки запрошує абітурієнтів отримати магістерський ступінь без ЗНО.Про це Юрій Громик написав у спільноті Факультет філології та журналістики у Facebook."Прикро, якщо й вас спіткала невдача на ЗНО з іноземної мови в магістратуру. Але не варто розчаровуватися. Радимо докласти зусиль і таки отримати вищу освіту магістерського ступеня", - йдеться у дописі.Декан повідомив, що Факультет філології та журналістики має три магістерські конкурсні пропозиції, де ЗНО не передбачено. При цьому факультет має державні місця.Отож, вступникам, які хочуть отримати ступінь магістра, пропонують вступ на такі спеціальності:- 035 Філологія (Українська мова та література. Світова література)- 035 Філологія (Мова та література (польська). Переклад);- 014 Середня освіта (Українська мова та література. Світова література).Деталі можна дізнатися за номерми: +380978940440, +380957321894.Нагадаємо,