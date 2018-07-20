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Застрелився кандидат у народні депутати

Застрелився кандидат у народні депутати
У Первомайську Миколаївської області знайшли застреленим кандидата в народні депутати України.

Тіло з вогнестрільним пораненням виявили в боксі підприємства по вулиці Гвардійській, директором якого був померлий. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прес-службу Нацполіції області.

"Головна версія — самогубство. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Встановлюються всі обставини і причини трагедії.

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Теги: Миколаївщина, вибори, смерть
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