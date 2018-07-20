Застрелився кандидат у народні депутати

У Первомайську Миколаївської області знайшли застреленим кандидата в народні депутати України.Тіло з вогнестрільним пораненням виявили в боксі підприємства по вулиці Гвардійській, директором якого був померлий. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прес-службу Нацполіції області."Головна версія — самогубство. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей", — йдеться у повідомленні.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Встановлюються всі обставини і причини трагедії.