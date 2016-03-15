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Наркотики до в`язниці намагалися передати квадрокоптером

Наркотики до в`язниці намагалися передати квадрокоптером
У Києві 20-річний хлопець намагався переправити наркотики на територію Лук'янівського слідчого ізолятора за допомогою квадрокоптера.

Його підозрілу поведінку помітили перехожі і повідомили в поліцію, - пише "Газета ua".

Молодого чоловіка з наркотичною речовиною затримали на вулиці Дегтярівській. Він зізнався, що в пакетиках знаходиться метадон. Речовину вилучили, а хлопця затримали.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

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Теги: Україна, наркотики
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