Наркотики до в`язниці намагалися передати квадрокоптером
Сьогодні, 00:39
У Києві 20-річний хлопець намагався переправити наркотики на територію Лук'янівського слідчого ізолятора за допомогою квадрокоптера.
Його підозрілу поведінку помітили перехожі і повідомили в поліцію, - пише "Газета ua".
Молодого чоловіка з наркотичною речовиною затримали на вулиці Дегтярівській. Він зізнався, що в пакетиках знаходиться метадон. Речовину вилучили, а хлопця затримали.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.
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Його підозрілу поведінку помітили перехожі і повідомили в поліцію, - пише "Газета ua".
Молодого чоловіка з наркотичною речовиною затримали на вулиці Дегтярівській. Він зізнався, що в пакетиках знаходиться метадон. Речовину вилучили, а хлопця затримали.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.
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