Наркотики до в`язниці намагалися передати квадрокоптером





Його підозрілу поведінку помітили перехожі і повідомили в поліцію, - пише "Газета ua".



Молодого чоловіка з наркотичною речовиною затримали на вулиці Дегтярівській. Він зізнався, що в пакетиках знаходиться метадон. Речовину вилучили, а хлопця затримали.



За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

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