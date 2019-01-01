У Луцьку відсвяткують 10-річчя відновлення жіночого монастиря





24 липня в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що на проспекті Волі, 2 – урочисте Богослужіння, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ на Волині.



Цьогоріч - 10-а річниця відродження монастиря і освяти престолу в його домовому храмі.



Урочиста літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 7.00 в чернечій Свято-Катеринівській церкві.



Намісниця монастиря ігуменя Анастасія (Заруденець) запрошує вірних розділити радість спільної молитви.





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