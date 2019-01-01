У Луцьку відсвяткують 10-річчя відновлення жіночого монастиря
Сьогодні, 01:19
Насельниці луцького монастиря запрошують всіх охочих на святкове Богослужіння з нагоди відроження обителі.
24 липня в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що на проспекті Волі, 2 – урочисте Богослужіння, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ на Волині.
Цьогоріч - 10-а річниця відродження монастиря і освяти престолу в його домовому храмі.
Урочиста літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 7.00 в чернечій Свято-Катеринівській церкві.
Намісниця монастиря ігуменя Анастасія (Заруденець) запрошує вірних розділити радість спільної молитви.
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24 липня в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що на проспекті Волі, 2 – урочисте Богослужіння, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ на Волині.
Цьогоріч - 10-а річниця відродження монастиря і освяти престолу в його домовому храмі.
Урочиста літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 7.00 в чернечій Свято-Катеринівській церкві.
Намісниця монастиря ігуменя Анастасія (Заруденець) запрошує вірних розділити радість спільної молитви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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