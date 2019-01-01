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У Луцьку відсвяткують 10-річчя відновлення жіночого монастиря

У Луцьку відсвяткують 10-річчя відновлення жіночого монастиря
Насельниці луцького монастиря запрошують всіх охочих на святкове Богослужіння з нагоди відроження обителі.

24 липня в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що на проспекті Волі, 2 – урочисте Богослужіння, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ на Волині.

Цьогоріч - 10-а річниця відродження монастиря і освяти престолу в його домовому храмі.

Урочиста літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 7.00 в чернечій Свято-Катеринівській церкві.

Намісниця монастиря ігуменя Анастасія (Заруденець) запрошує вірних розділити радість спільної молитви.


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Теги: Луцьк
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